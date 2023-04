"Il faut en tuer" : Stop à la haine

Je condamne de façon la plus ferme les propos du 1er vice président du conseil départemental de Mayotte qui a qualifié des personnes de délinquants, de voyous et de terroristes. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Un raccourci bête et méchant qui l’a amené à estimer "qu’à un moment donné, il faut peut être en tuer".

Inadmissible pour un élu de la République de lancer un appel au meurtre sur la télé publique. Après un déploiement disproportionné de forces de l’ordre à Mayotte, les conséquences n’ont pas tardé : cela rajoute de la tension à la vive tension déjà existante.



Cet élu s’est il senti pousser des ailes au point d’appeler au meurtre ? Se sent-il protéger par le pouvoir ? Est ce que c’est sa proximité avec Darmanin et le gouvernement qui l’a poussé à tenir de tels propos ?



Des propos d’ailleurs condamnables par la justice et j’espère que rapidement cet élu sera traduit devant les tribunaux. J’espère aussi que tous les élus de Mayotte se désolidariseront de ces propos et demander sa démission.



Mais voilà, aussi, où mène la haine, l’arrogance, le mépris de cet exécutif. Certains petits soldats se croient tout permis. On ne règlera pas la misère, la pauvreté, l’immigration clandestine avec la répression, des gaz lacrymogènes, des expulsions, des décasages.

Cette opération wuambushu est entrain de devenir une honte pour la France.



Elle traine dans la boue les droits humains. Ce n’est que par le dialogue avec l’Etat Comorien, les élus de Mayotte, la population, que des solutions durables pourront être trouvées pour les Mahoraises et les Mahorais.

Jean Hugues Ratenon

Député de la Réunion