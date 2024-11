Journée mondiale des droits de l'enfant : Saint-Denis s'engage pour ses 17.000 élèves

Ce 20 novembre 2024, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, la Ville de Saint-Denis a organisé une journée de sensibilisation à l'École Joinville, en présence de UNICEF France ; une première à Saint­ Denis. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune dionysienne (Photo mairie de Saint-Denis)

Le temps fort de cette journée était centré autour de l'exposition Malika, un docu­ fiction en réalité virtuelle créé par UNICEF Fran ce. Cette oeuvre immersive permet de plonger à 360° dans la vie quotidienne de Malika, une jeune fille vivant au Niger, confrontée à des défis liés à l'éducat ion, à l'accès à l'eau, à la santé et à la protection. Prêtée pour une durée de 3 à 4 mois, l'exposition comprend également

77 panneaux thématiques. Ces supports pédagogiques permettent aux enfants d'aborder de manière ludique et interactive les droits fondamentaux de l'enfant, tout en développant leur conscience citoyenne.

Avec 77.000 élèves répart is dans 75 écoles, la Ville de Saint-Denis s'attaque à des défis considérables pour offrir un environnement éducatif sûr et propice à l'épanouissement des enfants.

Une volonté qui s'illustre dans le projet éducat if de l'École du Bonheur, doté d'un investissement annuel de 77 millions d'euros. Pour rappel, ce projet repose sur six axes stratégiques visant à coordonner les actions éducatives sur l'ensemble des temps de vie de l'enfant, qu'ils soient scolaires, périscolaires ou extrascolaires.

À travers ce projet éducatif ambitieux, la Ville consacre chaque année plus de 5 millions d'euros pour l'amélioration des établissements scolaires.

Au coeur de cette stratégie ? Trois axes majeurs, tels que la sécurité, illustrés par des travaux pour garantir des infrastructures adaptées aux normes, l'hygiène, où des améliorations continues sont réalisées pour le confort des élèves, et enfin le verdissement des écoles, pour lutter contre les îlots de chaleur dans les cours.

En parallèle, un budget de 2 millions d'euros est alloué à la modernisation numérique des écoles et pour garantir un accès équitable à une alimentation saine, la Ville investit 5 millions d'euros par an dans la restauration scolaire.

Résultat : plus de 70 % des familles dionysiennes bénéficient de la gratuité de la cantine. Les petit.e.s Dionysien.n e.s profitent également de repas frais et pensés pour eux, à travers le Plan Bien Manger.

Dans le même élan, avec 46 activités éducatives et récréatives proposées pendant la pause méridienne, comme ceux pour la lutt e cont re le danger des écrans ou le harcèlement scolaire, et des dispositifs comme le Plan Savoir Nager et le Plan Savoir Rouler, Saint -Denis encourage l'émancipation des marmailles. En dehors des périodes scolaires, la Ville continue de soutenir les jeunes avec des initiatives tellesque les Vacances en Pied d'immeubles.



Grâce à ces actions, Saint -Denis réaffirme son engagement en faveur des droits et de l'épanouissement des petit.e.s d io nysie n.ne.s. Le label« Ville Amie des Enfants», obtenu en 2027, symbolise la volonté de Saint-Denis d'intégrer les droits, les besoins et les aspirations des enfants au coeur de ses politiques publiques.

En collaboration avec UNICEF France, la Ville continue de travailler pour garantir à chaque enfant un avenir meilleur, dans un cadre éducatif et citoyen d'excellence.