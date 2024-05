Saint-Denis : des journées commerciales pour faire le plein de bonnes affaires

Les journées commerciales de Saint-Denis ont commencé ce lundi 6 mai 2925. Jusqu'au samedi 11 mai, les commerçants proposeront leurs produits à la vente dans la portion du Carré piétons compris entre la rue la Maréchal Leclerc, depuis le début de l’angle de la rue Félix Guyon, jusqu’au niveau de la rue de Paris. L'événement est organisé par la mairie de Saint-Denis et l'Union des commerçants dionysiens. L'occasion de faire de bonnes affaires (Photo rb/www.imazpress.com)

Interrogée sur le sens donné à ces journés commerciales, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts a souligné "nous soutenons l'activité commrciale sachant que sur les 15.000 entreprises de Saint-Denis, la moitié sont des entreprises commerciales". Elle a ajouté "vous savez nous, nous ne sommes pas trop pour les centres commerciaux. Notre centre commercial il est ici, il est à ciel ouvert, il est accueillant et attractif". Regardez

"Nous sortons d'un Salon de la maison qui a été meilleur que celui de l'année dernière (en termes de fréquentation - ndlr)" a commenté Ericka Bareigts.

"Malgré l'inflation, on voit bien que lorsqu'il y a une volonté politique, qu'avec l'union des commerçants, onus continuons à proposer de bons produits et à faire un effort sur les prix, les clients sont au rendez-vous" a détaillé la maire qui a inauguré ces journées commerciales en compagnies des élus Yassine Mangrolia et Rahianah Valy.

Les commerçants exposent sur plus de 160 stands et boutiques de 9h à 18h. Plusieurs animations sont progammées.

