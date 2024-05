Ce samedi 11 mai 2024, le groupe Baster, a célébré ses 40 ans de carrière lors d'un concert au Terrain Noir du Bas de la Rivière, à Saint-Denis, à l'occasion de la deuxième édition de l'année de Kar a van La Kour. En plus du concert gratuit, le public a profité de stands de forains, de jeux lontan, d'activités sportives et culturelles, et de food trucks. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)