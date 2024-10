Saint-Denis : sensibiliser les enfants à un un usage responsable des technologies

Ce mardi 8 octobre 2024, la SPL OPÉ située à Saint-Denis a annoncé s'engager en partenariat avec l’association Solidarnum. L'objectif est de promouvoir un usage responsable des technologies numériques. Ce partenariat vise à éduquer les enfants dès le plus jeune âge aux opportunités et aux dangers du monde numérique, tout en menant des actions éco-citoyennes et solidaires pour réduire la fracture numérique. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: www.imazpress.com)

- Un partenariat pour éduquer et protéger la génération alpha -

Dans le cadre de ce partenariat, la SPL OPÉ et l’association Solidarnum organiseront des ateliers et des programmes éducatifs destinés à la génération alpha, c’est-à-dire aux enfants âgés de trois à 12 ans, sur les temps péri-et extra-scolaires. Ces initiatives viseront à les éduquer et les sensibiliser sur les avantages du développement numérique, les compétences nécessaires pour naviguer dans le monde digital, ainsi que les dangers potentiels tels que la cyberintimidation, la protection des données personnelles et les fausses informations.

En plus de l'éducation, ce partenariat mettra un accent particulier sur les pratiques numériques éco-citoyennes et solidaires. Dès les prochaines vacances d’octobre, des campagnes de sensibilisation seront lancées pour promouvoir l'utilisation responsable des technologies, la réduction de l'empreinte carbone numérique et le recyclage des équipements électroniques.

Conscients des inégalités d'accès aux technologies numériques, la SPL OPÉ et l’association Solidarnum s'engagent à mener des actions communes concrètes avec les enfants, telles que des visites guidées du Runfablab, des ateliers pour "faire par soi-même" avec l’utilisation d’imprimante 3D, de machines de gravure laser et de broderie numérique pour fabriquer des objets.

"Nous sommes ravis de collaborer avec l’association Solidarnum pour sensibiliser les jeunes générations aux enjeux du numérique. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative en préparant les enfants à un avenir digital tout en réduisant les inégalités d'accès aux technologies. Ce partenariat est une opportunité unique pour éduquer et sensibiliser les enfants aux avantages et aux risques liés au numérique. Nous sommes convaincus que nos actions communes auront un impact positif sur la nouvelle génération et contribueront à un avenir digital plus inclusif et écoresponsable.", déclare Jean-Max Boyer, président directeur général de la SPL OPÉ.

"Nous sommes très heureux de conclure un partenariat avec la SPL Oser pour l'éducation qui propose de nombreuses activités. Ensemble, nous allons développer des ateliers pour les enfants, pour leur permettre de partir à la découverte du numérique en toute sécurité. La signature du partenariat est le point de départ d'une belle coopération au service de la population.", déclare Daniel Membrives, président de l’association Solidarnum.

- Investir sur la jeunesse pour porter l’ambition d’un avenir prometteur -

Depuis 2020, la SPL OPÉ conçoit, pour le compte de collectivités locales, des accueils de loisirs participant à la réussite éducative des jeunes réunionnais. Avant et après l’école, les mercredis ou pendant les vacances, près de 4 000 enfants bénéficient d’activités leurs permettant de prendre confiance en eux et de s’ouvrir au monde. Dotée d’une politique inclusion, la SPL OPÉ accueille 40 enfants en situation de handicap.

Société à taille humaine, les 300 collaborateurs de la SPL OPÉ participent quotidiennement au bien-grandir des enfants. Ils œuvrent avec bienveillance, pour animer les moments de vie, hors période scolaire, de la maternelle à l’élémentaire. Le programme pédagogique mis en place par la SPL OPÉ consiste à faire vivre des expériences uniques, dans le respect du rythme des enfants : éveil, apprentissage, émerveillement et surtout moment de rigolade.