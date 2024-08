La ville de Saint-Denis réaffirme "sa solidarité avec les acteurs du BTP"

En mai 2024, les acteurs du BTP réclamaient aux pouvoirs publics une relance soutenue des commandes ainsi qu'une plus grande visibilité sur les prévisions d'achats des collectivités locales. La ville de Saint-Denis injecte plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année dans la réalisation de travaux de construction. Elle fait le point sur ces commandes dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

En mai 2024, les acteurs du BTP alertaient les pouvoirs publics. Inquiets pour la pérennité de leur activité, les chefs d’entreprises et les syndicats de salariés de ce secteur clé de l’économie réunionnaise réclament une relance soutenue des commandes et des mises en chantier ainsi qu’une plus grande visibilité sur les prévisions d’achats des collectivités locales.

Avec plus de 13 000 salariés et contribuant à hauteur de 6 % à la création de richesse sur le territoire, la santé économique des ces opérateurs est structurante pour La Réunion.

Conscient des impacts sur l’emploi, la consommation des ménages et la fiscalité locale, la Commune de Saint-Denis reconnaît l’importance stratégique de cette part de l’activité économique. Elle se mobilise (comme elle le fait de manière historique depuis plusieurs années et compte tenu du champ de ses compétences) et injecte plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année dans la réalisation de travaux de construction.

Concernant le bâti, la part des investissements consacrée au BTP représente 80% de sa programmation pluriannuelle. Ce sont ainsi près de 43M€ qui ont été consacrés en 2023. Ce chiffre sera porté à près de 55M€ en 2024, uniquement sur la réalisation de travaux.

Par ces chiffres la Commune montre sa préoccupation et assume sa part dans la création de la valeur ajoutée locale.

Elle a ainsi communiqué dès les mouvements sociaux du mois de mai 2024 l’intégralité des éléments dont elle disposait. La mise à jour de ces prévisions est transmise chaque trimestre à la Cellule Economique du BTP (CERBTP) dans le souci de maintenir un niveau d’information pertinent pour les entreprises.

La programmation des marchés publics porte ainsi à environ 40M€ la part des dépenses consacrées aux travaux de bâtiment dont :

· 2.13M€ de gros œuvre

· 32 M€ de second œuvre (travaux tous corps d’état)

· 6,5 M€ de travaux de finition

Pour ce qui relève des infrastructures routières, des équipements publics (création d’espaces verts, aménagement des espaces publics, ...), une programmation d’environ 70M€ est engagée pour répondre d’ici 2026 à la réalisation des projets de mandats.

Notamment et à titre d’exemple, le futur dionypark se verra doté d’une enveloppe de réalisation de 21M€, dont les travaux seront lancés début 2025 pour une livraison prévue début 2026. Les voiries à rénover dans le cadre des projets de rénovation urbaine seront valorisées à hauteur de 16,9 M€.

Les équipements sportifs seront eux dotés d’une enveloppe de presque 10M€.

Loin de s’en satisfaire, la Commune, comme elle s’est engagée via son adhésion à l’association SBA, (et au-delà de la visibilité qu’elle offre aux opérateurs) veille à faire une mise en œuvre responsable de ces projets.

Par sa politique d’allotissement favorable aux TPE/PME (7 opérateurs réunionnais sur 10), par sa rigueur à installer des relations durables avec ses fournisseurs, la Commune a fait de ce sujet l’une de ses préoccupations principales.

Les dispositifs d’avance forfaitaire sans cautionnement jusqu’à 200K€ de contrat et le respect strict des délais de paiement traduisent cette volonté. Cette rigueur quotidienne dans l’instruction des relations commerciales a ainsi permis de réduire le délai global de paiement à 26 jours et par incidence de contribuer à l’allégement des difficultés de trésorerie des entreprises.

Par ailleurs, même si elle ne porte pas directement cette compétence, la Commune reste dynamique et présente : Son soutien à la création de logement (autre pan essentiel de l’activité BTP à la Réunion) est indéfectible et permanent.

Forte d’un taux de logement sociaux de 38 % (l’obligation légale fixée par loi SRU est de 20%), la Ville maintient ses efforts sur la création de logement et notamment ceux dits « intermédiaires » par un soutien régulier aux bailleurs privés. C’est ainsi que la municipalité accorde de nombreuses garanties d’emprunt au profit de ces bailleurs pour qu’ils puissent engager les chantiers.

Depuis 2019, 500M€ d’emprunts contractés par les bailleurs (SHLMR, SIDR, ...) ont ainsi été garantis par la Ville. Pour la seule année 2024, ce chiffre est déjà porté à plus de 20M€.

À ce jour, plusieurs opérations de création de logement sont en cours sur la Commune. Même si le rythme des livraisons n’est pas encore satisfaisant, problématique à laquelle sont confrontés tous les pouvoirs publics, les chantiers dionysiens peuvent se concrétiser par le soutien financier de la Commune.

En 2024, environ 1000 logements sont en cours de réalisation sur son territoire (ce chiffre est stable depuis plusieurs années maintenant). Par ailleurs, même si elle est dépendante des porteurs de projets, la commune instruit chaque année plus de 3600 autorisations d’urbanisme. Ce chiffre est constant d’année en année.

Ainsi depuis 2022, presque 3000 permis de construire (> 500/an), permis d’aménager et autres permis de démolir ont été délivrés.. Avec un rythme de plus d’un millier par an, l’année 2024 connaîtra les mêmes tendances (déjà 1814 autorisations d’urbanisme à la mi -année).

La Mairie de Saint-Denis réaffirme sa solidarité avec les acteurs du BTP et son ambition d’un développement durable et dynamique de son territoire.

Chiffres clés

