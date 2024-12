Le CCAS de Saint-Denis et la Banque Alimentaire des Mascareignes partenaires

Le CCAS de Saint-Denis et la Banque Alimentaire des Mascareignes s’unissent pour lutter contre la précarité alimentaire. Ce partenariat, signé le 17 décembre 2024, vise à renforcer l’aide aux personnes vulnérables grâce à des actions concrètes : mise en place d’une épicerie sociale itinérante, optimisation de la récupération des excédents alimentaires, et soutien aux associations locales. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Saint-Denis)

Ensemble, ils entendent promouvoir la solidarité, réduire le gaspillage et mieux répondre aux besoins des habitants de Saint-Denis.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Denis et la Banque Alimentaire des Mascareignes viennent de procéder à la signature officielle de leur partenariat ce mardi 17 décembre 2024. Ce rapprochement symbolise un engagement commun en faveur de l’aide alimentaire et de la lutte contre la précarité sur le territoire dionysien.

- Un partenariat pour renforcer la solidarité locale -

Face à une précarité alimentaire qui touche de plus en plus de familles, personnes âgées et isolées, et ménages à faibles revenus, le CCAS de Saint-Denis s’appuie sur un réseau de partenaires essentiels pour répondre aux besoins croissants de la population. En 2023, plus de 12.000 aides alimentaires ont été distribuées grâce à des actions concertées entre le CCAS et ses partenaires. "Nous menons une lutte active quotidiennement contre la précarité à Saint-Denis. Ce partenariat va nous permettre d’être encore plus efficace et de mener à terme des projets qui nous tiennent à cœur depuis longtemps comme cette épicerie sociale mobile", a expliqué Ericka Bareigts, présidente du CCAS de Saint-Denis.

"C’est important pour nous d’aller au plus près des besoins des dionysiens et de répondre efficacement à l’urgence alimentaire que nous connaissons dans notre capitale" ex continué David Belda, Président Délégué du CCAS de Saint-Denis.

Avec son expertise et son expérience, la Banque Alimentaire des Mascareignes, affiliée à la Fédération Française des Banques Alimentaires, devient un acteur clé dans la stratégie du CCAS. Ce partenariat s’inscrit dans une vision partagée : lutter contre la précarité alimentaire tout en promouvant des actions respectueuses de la dignité humaine et des principes de solidarité et de développement durable.

"Ce rapprochement avec le CCAS de Saint-Denis était important. Nous allons pouvoir mener une lutte active contre la précarité alimentaire à Saint-Denis", a introduit Bruno Prochasson, Président de la Banque Alimentaire des Mascareignes.

- Des actions concrètes pour un impact durable -

La collaboration entre le CCAS et la Banque Alimentaire des Mascareignes s’articule autour de plusieurs objectifs majeurs :

• Mise en place d’une Epicerie Sociale Itinérante : La Banque Alimentaire soutiendra le CCAS à travers des dons de denrées alimentaires et de produits d’hygiène, la formation des personnels et la recherche de financements via le Centre National des Epiceries Sociales (CNES).

• Optimisation de la collecte et de la redistribution des denrées alimentaires : En conformité avec la loi EGALIM, les deux partenaires travailleront sur des circuits efficaces de récupération des excédents alimentaires des restaurants collectifs. Cette démarche vise également à réduire le gaspillage alimentaire tout en favorisant des économies d’échelle.

• Unité de transformation alimentaire : Un projet à moyen terme prévoit la création d’une unité de transformation de denrées alimentaires pour produire des repas solidaires destinés à des structures comme la Maison de la Fraternité et de l’Inclusion Sociale, qui accueille des personnes sans domicile fixe.

- Un soutien accru aux associations locales -

En 2024, la Banque Alimentaire continuera à approvisionner gratuitement en denrées alimentaires et produits d’hygiène 6 associations distributrices de colis alimentaires et 2 associations gestionnaires d’épiceries sociales et solidaires sur la commune. Elle accompagnera également les associations conventionnées avec le CCAS dans leurs démarches d’habilitation auprès de l’État, garantissant ainsi leur conformité et leur capacité à répondre aux besoins locaux.

Chaque année, un bilan des distributions sera remis au CCAS, permettant une évaluation précise des actions menées et des objectifs atteints. Ce partenariat marque une avancée significative dans la lutte contre la précarité alimentaire à Saint-Denis. Il ouvre la voie à des actions mieux coordonnées et plus inclusives, tout en renforçant le tissu associatif local et en développant des solutions innovantes pour une aide alimentaire durable.