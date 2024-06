Le centre LGBTQIA+ de Saint-Denis renaît de ses cendres

Ce lundi 17 juin 2024, la ville de Saint-Denis a inauguré le centre LGBTQIA+ du quartier de La Source. Construit en 2021, l'établissement avait été victime en 2023 d’un incendie volontaire. Un an après sa destruction par les flammes, le centre LGBTQIA+ est rénové et prêt à accueillir de nouveau les associations. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photos : Mairie de Saint-Denis)

A l’occasion de sa réouverture, l’heure était venue de réaffirmer l’engagement de la ville dans sa lutte contre les discriminations.

Après avoir relogé les associations qui y résidaient, Saint-Denis, ville fraternelle, a mis tout en oeuvre pour reconstruire les locaux. 155.000 euros ont été nécessaires pour rénover le bâtiment. Plus d’un an après, le centre renaît de ses cendres, remis à neuf et réaménagé pour l’occasion.

En tant que premier et seul centre LGBTQIA+ de l’Océan Indien, cette véritable maison sert à la fois de refuge, de lieu de rencontre et d’accompagnement à l’ensemble des communautés de l’île.

Doté d’un fonds documentaire et accueillant les associations LGBTQIA+ de la ville de Saint-Denis, le centre est une Safe Place placé sous le signe de l’unité, de la bienveillance, de l’inclusivité et de la fraternité.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis :

"Aujourd’hui, nous célébrons la réouverture du centre, mais aussi notre résilience et notre détermination. L’incendie et le vandalisme ont été un coup dur, mais nous avons refusé de nous laisser abattre. Nous avons décidé de rebâtir : plus fort.es, et plus uni.es. Ce centre est, non seulement, rouvert, mais surtout prêt à accueillir toutes les personnes qui en ont besoin."