Le champion olympique de karaté Steven Da Costa à Saint-Denis

Ce dimanche 23 juin 2024, le Centre de karaté français de La Réunion (CKF Réunion), à Saint-Denis, à l'occasion de ses 40 ans, a reçu la visite de Steven Da Costa, grand champion olympique de karaté, pour animer des stages. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Un premier stage avait eu lieu le samedi 22 juin à Saint-Pierre.

L'allemand Jonathan Horne et l'ukrainienne Anzhelika Terliuga s'était déjà rendus sur l'île pour animer également des stages de karaté.

Steven Da Costa évolue dans la catégorie des moins de 67 kg. Il détient l'un des plus gros palmarès du karaté mondial et le plus impressionnant du karaté français : champion olympique et des Jeux mondiaux, trois fois champion du monde et cinq fois champion d'Europe.