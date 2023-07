Le Geekali lance un concours de manga

Dans le cadre de la cinquième édition du Geekali, le grand salon de la pop-culture et du jeu vidéo de La Réunion, l’association Geekali lance un concours de planche manga ouvert à tous. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 31 juillet 2023 et les délibérations auront lieu le 5 août lors du festival (Photo: ville de Saint-Denis)

Le plus grand salon de la pop-culture et du jeu vidéo de La Réunion est de retour du vendredi 4 au dimanche 6 août 2023 prochains au parc des expositions et des congrès de Saint-Denis.

Cette année, l’événement geek pop culture met un accent tout particulier sur la culture et la littérature manga. Pour l’occasion, l’association Geekali a lancé depuis le lundi 3 juillet 2023, son premier concours de planche manga. Le but étant de mettre en avant les artistes amateurs de manga durant le salon.

Pour cette première, les candidats devront fournir une planche de deux pages maximums, en style manga, noir et blanc, dans un format bien précis. La seule directive est d'avoir un élément de la culture réunionnaise dans leur création.

-Déroulement du concours-

Pour participer au concours, chaque candidat devra se rendre sur le site internet du Geekali. Les candidats auront jusqu’au lundi 31 juillet pour concourir. La délibération des finalistes se fera lors du festival Geekali, le samedi 5 août. Le jury composé d’artistes et de professionnels du secteur tels que le mangaka réunionnais Staark, l’éditeur des Bulles dans l’Océan Jean-Luc Schneider, le graphiste et illustrateur Issa Boun. Le vainqueur verra ainsi sa planche être éditée dans la prochaine œuvre de Staark.

-De plus en en plus de mangaka réunionnais-

Si cette année le Geekali met à l’honneur la littérature manga, c’est parce qu’à La Réunion le phénomène ne cesse de faire sensation. Depuis le début de la manifestation en 2018 de nombreux mangaka locaux ont émergé dans l’île et d’autant plus lors de l’édition précédente du Geekali.

Lire aussi: Saint-Denis: le premier salon Geekali arrive à la Nordev en août

En 2022, la convention avait attiré plus de 16 000 visiteurs. Cette année, avec toujours plus d’activités, les organisateurs ont pour volonté de proposer à la communauté pop-culture de La Réunion un espace où s’exprimer.