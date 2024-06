Marie-Thérèse Georget : une passionnée de 84 ans pour porter la flamme olympiqué

À 84 ans, Marie-Thérèse Georget est une véritable légende vivante de Saint-Denis. Grande coureuse, elle parcourt 10 km chaque week-end. Elle portera la flamme olympique le 12 juin 2024. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis (Photo Saint-Denis)

Sa discipline et son amour pour la course montrent que l'âge n'est qu'un chiffre. De part sa passion et sa persévérance, elle est un exemple pour tous les sportifs de l’île !

Elle a été, elle aussi, choisie pour porter la Flamme Olympique, signe de reconnaissance pour la doyenne des porteurs dionysiens. La Flamme illuminera Saint-Denis le 12 juin prochain.