Ce vendredi 17 mai 2024, les amateurs et amatrices de contes et d’histoires pourront profiter de leur rendez-vous mensuel Marmit Zistoir à la Place Kalou, à Saint-Denis. Petits et grands seront transportés par les voix des conteurs Stéphanie Alamale, Sully Andoche et Louis-Marie Cournima au travers d'histoires en tout genre dès 18h. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo d'archives : Mairie de Saint-Denis)