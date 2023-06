Olympiades de Saint-Denis : les gramounes s’adonnent au sport

Les gramounes de la ville de Saint-Denis ont chaussé leurs pairs de baskets. Dans le cadre d’un tournoi sportif organisé par la ville, plus de 300 seniors se sont donc affrontés. Cette olympiade a été marquée par une ambiance "bon enfant", composée de mini-jeux intellectuels, sportifs et ludiques. Nous publions le communiqué du Port ci-dessous (Photo: rb/www.imazpress.com)

À Saint-Denis les seniors sont gayar et la Ville leur rend bien . Ville Fraternelle, Saint-Denis souhaite maintenir ses anciens en forme physique et mentale. Pour ce faire, le 1er tournoi rassemblant l’ensemble des clubs seniors du territoire a été organisé ce jeudi 29 juin à Champ Fleuri. Cette première opération a été une vraie réussite.

En 2023, les seniors représente 20% de la population dionysienne, c’est- à-dire plus de 30 000 gramounes. Dans certains cas, ces ainé.e.s ont du temps, une forme physique et mentale qui leur donnent envie de rencontrer de nouvelles personnes. Fort de ce constat, la Ville a pensé à organiser ses premières olympiades.

Quiz sur le thème de la santé, blind test sur des chansons lontan, atelier dégustation à l’aveugle, jeux de mémorisation, parcours sportif, etc. Durant toute une matinée, les seniors ont pu se rencontrer, prendre du plaisir et faire le plein de tonus autour de 10 activités différentes.

L’objectif était d’encourager l’entraide et la solidarité entre les membres des différents organismes tout en proposant une offre d’activité adaptée à leurs besoins et à leurs capacités. Plus de 300 seniors se sont donc affrontés dans une ambiance bon enfant composée de mini-jeux intellectuels, sportifs et ludiques. Une première édition réussie.

Ces olympiades traduisent aussi la politique Ville Amie Des Aînés de Saint- Denis à travers les piliers « lien social et solidarité » ainsi que "culture et loisirs". Pour rappel, le chef-lieu est la seule ville d’Outre-Mer à bénéficier du label Or Vada (Ville Amie Des Aînés).

Actions sociales, offres de mobilité, de logements adaptés, activités intergénérationnelles... Saint-Denis continue d’agir pour ses zarboutans.

D’ailleurs, la Capitale Outre-mer c’est aussi un Plan Senior en Action avec plus de 43 activités de loisirs physiques, intellectuelles et manuelles, accessibles dans les 20 quartiers dès 5 euros par an. Les dionysien.nes de plus de 55 ans peuvent toujours s’inscrire directement à la direction seniors située à la mairie annexe de la Providence.

Gilbert Annette, Élu délégué au bien vieillir : "Cette opération a été une réelle réussite. Organisation, ambiance, gaieté étaient au rendez-vous. L’objectif de faire rencontrer les seniors des 44 clubs seniors a été atteint. Nous sommes heureux d’avoir introduit cet esprit d’échanges, de rencontres, d’animations et sommes convaincus qu’il y aura d’autres événements de la sorte à l’avenir. Nous voulons amener d’autres seniors à sortir de chez eux bouger, s’amuser, rigoler."