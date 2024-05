Pentecôte : célébration de l'Esprit-Saint sur l'esplanade du Chaudron à Saint-Denis

Jour férié et jour de solidarité

Chaque année, la fête de la Pentecôte est célébrée au 50ème jour après Pâques. Cette année, c'est le lundi 20 mai que cette fête religieuse tombe. Une célébration qui commémore la descente de l’Esprit-Saint parmi les apôtres. Ce lundi, sur l'esplanade du Chaudron à Saint-Denis, ce sont des milliers de catholiques qui se rassemble pour une messe extérieure, ordonnée par Monseigneur Pascal Chane-Teng. Si depuis le 8 mars 1886, cette date est officiellement un jour férié, tous ne chôment pas (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Afin de célébrer la descente de l'Esprit saint, les fidèles débutent les festivités dès 8h15 sur l'esplanade du Chaudron.

La traditionnelle messe sera organisée à 14h30 par l'évêque de La Réunion, Monseigneur Pascal Chane-Teng.

- Avec la Pentecôte, l’Église fête sa naissance -

La Pentecôte conclut le temps pascal – qui dure sept semaines – et a démarré le Vendredi saint.

"L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus est mort pour le salut du monde (le Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit de son Fils", explique l’Église catholique.

Étymologiquement, le mot Pentecôte vient du grec ancien "pentêkostê" signifiant "cinquantième", ce qui explique donc les 50 jours entre les deux jours fériés.

Selon la Bible, 50 jours après Pâques, une foule se serait rassemblée pour célébrer Chavouot (fête juive) quand les Apôtres, Marie et quelques proches auraient entendu un bruit ressemblant à un coup de vent.

Des sortes de langues de feu auraient rempli la pièce et se seraient posées sur chacun d’eux. Tous auraient été emplis du Saint-Esprit et se seraient mis à parler dans d’autres langues.

Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine de jours plus tôt : "vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre" (Ac 1, 8).

Peu après avoir reçu l’Esprit Saint et avoir commencé à transmettre le message du Christ, les apôtres baptisent les premiers chrétiens. La Pentecôte célèbre ainsi le début de l’Église, sa fondation, et l’émergence des premières communautés chrétiennes. Mais elle inaugure également le Sacrement de la confirmation, où le baptisé renouvelle le cœur de sa foi et est invité à devenir, lui aussi, un témoin du Christ.

- Un jour férié… mais pas forcément chômé -

C'est officiellement après la loi du 8 mars 1886 que le lundi de Pentecôte a été fixé comme jour férié.

Cependant, en 2003, après plus de 15.000 décès causés par une canicule en France, la situation a évolué.

Le Premier ministre d'alors, Jean-Pierre Raffarin, a proposé de supprimer le jour férié de Pentecôte et de le remplacer par une "Journée de solidarité", destinée à financer des "actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées".

Ce jour-là, les salariés sont invités à travailler sans rémunération.

En 2008, il a été décidé de séparer "la journée de solidarité" du lundi de Pentecôte. Il revient donc désormais à l’employeur de fixer la date et les modalités de cette journée.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com