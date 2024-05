Retour sur le Prix sport-boules traditionnel de la ville de Saint-Denis

Ce samedi 11 mai 2024, le club Sport-Boules Lyonnaise Dionysienne et la Ligue Bouliste Régionale 974 ont coorganisé le Prix Sport-Boules traditionnel de la ville de Saint-Denis en simple mixte, au Barachois. Au terme d'une finale très serrée, Geoffrey Baeza s'est imposé face à Serge Bégnis (11-10) à l’issue du temps réglementaire (Photo : LBR 974)

Le matin, les participants étaient répartis dans des groupes de qualification de 12 joueurs. Ils se sont affrontés afin de déterminer ceux accédant à la phase finale. L'après-midi ont eu lieu les demi-finales et la finale du concours principal.

Durant la phase groupe, les parties se sont déroulées en 11 points et pour les parties finales, elles se sont déroulées en 13 points ou 1h30 de jeu.

Un concours complémentaire était aussi organisé pour les éliminés de la phase de groupe. Bertrand Cicéron s'est imposé en finale face à Pascal Crépet (13-8).

- Les règles du sport-boules traditionnel -

Pour les moins connaisseurs, le sport-boules traditionnel (ex-boule lyonnaise) est une épreuve individuelle ou par équipe (double, triple, quadrette). L'objectif est de marquer 13 points ou d’être en tête en nombre de points à l’issue du temps imparti.

Pour cela, les joueurs doivent parvenir à placer leurs boules à proximité d’un but (sphère en bois) ou d'un cochonnet (petite boule). Lors d'une mène (manche), chaque joueur a trois lancers. Chaque boule plus proche du cochonnet que celle de son adversaire rapporte un point.

Contrairement à la pétanque, le lancer ne s'effectue pas à l'arrêt, mais après une course de quelques mètres. Les boules sont en métal et un peu plus lourdes que celles de la pétanque.