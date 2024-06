Raymond Gevia : un pionnier à l’honneur pour porter la flamme olympique

Il est le premier Réunionnais à être en équipe de France, le premier champion de France et il est aussi le premier boxeur professionnel réunionnais. Aujourd’hui devenu mentor, il forme et entraine de nombreux champions faisant la fierté de Saint-Denis, en tant qu’entraineur à l’UPSD Boxe Anglaise. Il portera la flamme olympique. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis

Avec plus de 40 années de dévouement et de travail acharné en tant qu’entraîneur, Raymond a su transmettre sa passion pour la boxe à de jeunes talents, les guidant très souvent vers des titres de champions. Être sélectionné pour porter la flamme olympique est un hommage à son dévouement et à sa contribution au sport.

La Flamme illuminera Saint-Denis le 12 juin prochain.