Restitution de la souveraineté des îles Chagos à Maurice

Le Royaume-Uni a conclu un accord historique avec Maurice, mettant fin à plus de 60 ans de litige territorial en restituant la souveraineté des îles Chagos, y compris Diego Garcia. Ce dénouement diplomatique marque une victoire majeure pour la cause des Chagossiens. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La Maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts salue le travail de Julie Pontalba, élue de Saint-Denis et félicite l'engagement d'Olivier Bancoult, leader historique de cette lutte, dont les efforts infatigables ont permis de maintenir la visibilité et le soutien à la cause des Chagossiens sur la scène internationale. Cet accord, fruit de deux ans de négociations, symbolise la capacité des nations à résoudre pacifiquement des différends grâce au dialogue et à la coopération.



La Ville soutient également l'engagement de toutes les personnalités, qui, à travers leurs actions, ont contribué à faire avancer ce combat pour la justice et les droits humains.