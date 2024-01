Réunionnais bloqués à Maurice : la maire de Saint-Denis réagit

En tant que maire de Saint-Denis, j’ai été contactée, alertée et touchée par les difficultés que rencontrent de nombreuses familles réunionnaises actuellement bloquées à l’île Maurice. Ces familles sont actuellement démunies. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En effet, cette période de vacances scolaires est propice au déplacement de Réunionnaises et Réunionnais dans l’île sœur. Je pense notamment aux voyages organisés par les associations. Malheureusement, l’accumulation de problèmes techniques pour la compagnie Air Mauritius et le passage du cyclone Belal ont considérablement désorganisé les liaisons aériennes entre nos deux îles depuis plusieurs jours.



À l’heure actuelle, des personnes âgées, des enfants, des bébés, des travailleurs sont bloqués à Maurice, aussi bien en zone de transit que dans le hall de départs. Au manque d’informations s’ajoute le désarroi de familles aux moyens limités en cette fin de vacances et qui ne peuvent trouver d’autres solutions d'hébergement. Il semble que ce soit le cas pour plus d’un millier de Réunionnais.es.



J’invite donc la compagnie Air Mauritius à montrer plus de considération envers nos sœurs et nos frères.



J’invite la compagnie Air Mauritius à solliciter notre compagnie régionale Air Austral pour permettre le rapatriement de nos compatriotes.



J’adresse tout mon soutien à ces Réunionnais.e.s, ces Dionysien.ne.s, qui subissent encore les conséquences du passage du cyclone Belal.