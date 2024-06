Roxanne Pausé : porteuse de la flamme olympique

Volleyeuse dionysienne et championne réunionnaise avec le club Saint-Denis olympique volley ball (SDOVB), Roxanne Pausé aura l'honneur de porter la flamme olympique à Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Roxanne est une athlète exceptionnelle, dont l'engagement et la détermination sur le terrain inspirent ses coéquipières et les volleyeuses de toute l'île. Sa passion et son esprit d'équipe font d'elle une véritable icône du sport réunionnais.



Son engagement et sa détermination sur le terrain sont une source d'inspiration pour nous tous. La flamme illuminera Saint-Denis le 12 juin 2024.