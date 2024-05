Saint-Denis : basket, skate et breakdance pour le Runball 2024

Le samedi 29 et dimanche 30 juin 2024, le Runball s'installe au petit stade de l'Est de Saint-Denis. Pour cette 8e édition un tout nouveau format est mis en place avec trois disciplines olympiques. En plus de l'habituel basket 3x3, le skate et le break dance font leur apparition. Les sportifs professionnels concourront pour se qualifier aux compétitions nationales et internationales de leur discipline. Venue de stars internationales, initiation à ces sports, démonstrations, compétition de e-sport, espace marmays, et d'autres animations seront proposés au public. Le tarif d'entrée, donnant accès à toutes les activités, est fixée à 3 euros (Photo : www.imazpress.com)

Organiser trois compétitions qualificatives nationales et internationales est une grande première pour le Runball.

Les équipes de basket 3x3 tenteront de se qualifier au tournoi de Pristina, au Kosovo. En lice : le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Botswana, Madagascar, Maurice, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, Mayotte, La Réunion, une équipe créopolitiaine et la participation exceptionnelle de l'équipe de France, qualifiée pour les Jeux Olympiques.

Du côté du break dance, la compétition qualificative permettra de participer au tounoi du top 16 "Vans In the Circle", aux Etats-Unis. Des grands noms de la danse seront sur place en tant que jury, mais aussi pour faire profiter le public de leur talent à travers quelques démonstrations. Parmi ces stars, Karim, champion du monde de breakdance, et Ivan Velez, chorégraphe du film Sexy Dance.

Quant à la compétition de skate cross, elle donnera la possibilité de participer à la Coupe de France.

- "Compétitions et initation au même endroit" -

Une compétition locale de roller et de trottinnette est également organisée en parallèle, avec la présence dans le jury de Yohan Fort, star du roller et Lucas Di Meglio, champion du monde de trottinette freestyle street, qui réaliseront quelques figures pour le plus grand plaisir du public.

Le e-sport est aussi de la partie. Des tournois sur FC24 et NBA 2K24, sur PS5, sont aussi organisés, accompagnés d'un atelier de sensiblisation aux jeux-vidéos.

"C'est énorme d'avoir tout ça au même endroit. On a des compétitions de grandes ampleurs et de l'inititation en même temps", se réjouit Johan Guillou, président de la Ligue de basket de La Réunion et organisateur de Runball.

- Ramener un public éloigné de la pratique sportive -

Pour continuer de promouvoir le sport, dans un esprit moins compétitif, des initiations et espaces pour se dépenser sont prévues : cours gratuits de zumba et de fitness, structures gonflables pour les plus petits sur le thème du sport, telles qu'une "patinoire" et une "faucheuse", démonstration et pratique du graffiti, sensibilisation au handicap...

"On cherche à ce que les gens fassent du sport. L'idée est de ramener un public éloigné de la pratique." détaille le président de la ligue de basket.

"On veut aussi enlever les jeunes de la sédentarité et montrer que le sport ce n'est pas que du sérieux. Il y a une part de fun, de plaisir", ajoute-t-il.

- Former le futur du basket réunionnais -

Avant le week-end de compétitions, du lundi 24 au vendredi 28 juin, un camp d'entrainement de basket est proposé aux licenciés de U13 à U15 de la Région.

L'ancien sélectionneurs de l'équipe de France Claude Bergeaud et l'ex-entraîneur Philippe Hervé seront associés à six autres entraîneurs professionnels et un préparateur physique de l'INSEP pour faire part de leur expérience à 250 joueuses et joueurs, mais aussi aux entraîneurs locaux.

Trois arbitres internationaux seront aussi du voyage pour former leurs homologues amateurs de La Réunion.

- L'histoire de Runball -

Les précédentes éditions du Runball étaient exclusivement basées sur le basket. Crée en 2010 par Johan Guillou et des passionnés de la discipline, l'objectif était de "faire venir sur l'île des jouers pro et amener le basket de haut niveau à La Réunion", nous confie-t-il.

En 2013, l'événement se fait connaître avec la venue de Tony Parker. "Le projet passe un cap et devient ultra médiatisé. Ainsi, Runball met en place une partie formation avec un camp d'entrainement de 150 jeunes", raconte le créateur de l'événement.

Jusqu'en 2016, des entraîneurs professionnels sont invités sur l'île pour former les jeunes joueurs et les entraîneurs de l'île. Des stars de la discipline font aussi le déplacement comme les joueuses de l'équipe de France ou Boris Diaw. L'événement est ensuite mis en pause pendant sept ans.

En 2023, Johan Guillou relance Runball pour préparer la sélection des Jeux des îles, et fait venir des joueurs et joueuses de l'équipe de France de basket, de NBA, et d'Euroligue. L'année 2024 est l'année du changement avec l'arrivée de ce gros projet.

"On a évolué vers le multisport pour l'année olympique. Trois compétitions officielles et des initiations pour le grand public au même endroit, c'est une grande première. On souhaite donner le sourire et obtenir un déclic sur la vision du sport chez certains", espère Johan Guillou.

dm/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com