Runball 2024 à Saint-Denis : un événement multisports

Les 29 et 30 juin 2024, le Petit stade de l'Est - stade Jean Ivoula, accueille de 10h à 20h l'édition inédite du Runball 2024. Deux journées de shows et de compétitions sportives nationales et internationales, avec des disciplines olympiques. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Basket-ball : pour la 1ère fois sur l'île, un tournoi de basket 3x3 international où l'équipe de France (qualifiée pour les Jeux Olympiques) jouera et tentera de se qualifier pour le tournoi Challenger de Pristina au Kosovo tout comme ses adversaires !

Breakdance : Cette édition mettra en avant la culture urbaine ! Avec plusieurs concours de danses notamment la qualification pour le concours Vans In The Circle.

Roller-Skate & trottinette : une compétition de skate qualificative pour les championnats de France, une compétition régionale de roller et de trottinette. Tout ceci, sous les yeux expérimentés de Yohan Fort, sextuple champion du monde de roller, Lucas Di Meglio, champion du monde de trottinette, et Lawrence Ravail, 4ème de l'équipe de France de skate.

Mais aussi du E-sport & du Handisport

•⁠ ⁠Village sportif ouvert à tous et aux familles

•⁠ ⁠Initiations de cours de Zumba, fitness, coaching collectifs

•⁠ ⁠Structures gonflables

•⁠ ⁠Initiations aux graffitis

Prenez vos places ici :