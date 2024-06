Saint-Denis : le mobilier urbain recouvert de laine pour la Journée mondiale de la surdicécité

Ce jeudi 27 juin 2024, l'Équipe relais handicaps rares (ERHR) Réunion-Mayotte organise la première Journée mondial de la surdicécité sur l'esplanade de la mairie de Saint-Denis. Lors de cet événement dédié aux personnes atteintes d'une déficience visuelle et auditive, le mobilier urbain sera recouvert par des confections de laine en tricot de toutes les couleurs (yarn bombing) pour sensibiliser le public à ce handicap rare (Photo : sly/www.imazpress.com)

L'ERHR appelle à la mobilisation des Réunionnais.es pour participer au yarn bombing (bombardement de laine). À cet occasion, chacun peut confectionner des pompons, carrés de laine en tricot ou crochet afin de les installer le jeudi 27 juin.

Plusieurs ateliers de création sont organisés :

- Mercredi 5 juin, au Parc boisé du Port, avec des familles et des enfants accompagnés par IRSAM La Ressource,

- Mercredi 12 juin, au Jardin des Sables à Saint-Leu, organisé par l'ERHR,

- Samedi 22 juin, au parc des Palmiers au Tampon, porté par l'association Handicap solidaire.

Entre 9h30 et 12h30, le public pourra assister à une conférence, une table ronde et différents ateliers sur le thème de la surdicécité. Enfin, dès 13h30, l'ambiance sera assuré par un concert de l'artiste et parrain de l'événement, Davy Sicard, suivi des artistes "autrement capables".

L'entrée à l'événement est libre et gratuit.

- Qu'est-ce que la surdicécité ? -



La surdicécité est un handicap sensoriel spécifique isolant fortement la personne et qui résulte de la combinaison de la perte ou la déficience, à la fois de l’audition et de la vision. Il affecte de manière significative la communication, la socialisation, la mobilité et la vie quotidienne.

"Les conséquences et l’impact sur chaque personne varient considérablement notamment entre celles qui naissent avec une double déficience sensorielle et celles qui l’acquièrent au cours de leur vie", explique l'Équipe relais handicaps rares Réunion-Mayotte.

Le 27 juin est la journée mondiale de la surdicécité, en hommage au jour de naissance d’Helen Keller, célèbre autrice, militante américaine devenue sourde et aveugle alors qu’elle était encore un bébé.

"C’est une façon ludique de sensibiliser à la surdicécité, sous la forme de street art où le fil tricoté, crocheté ou enveloppé, orne un objet dans un espace public. Cela rend visible, de façon créative et colorée, un handicap souvent invisible tout en proposant une activité exploratoire et tactile pour les personnes en situation de surdicécité", souligne l'ERHR.

dm/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com