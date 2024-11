Saint-Denis : 5ème comité de pilotage de la Convention territoriale globale

La Ville de Saint-Denis et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ont tenu ce mercredi le 5ème Comité de pilotage de la Convention Territoriale Globale (CTG), marquant une année clé dans la mise en œuvre de ce partenariat, avec en ligne de mire un bilan et une évaluation en 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Ce premier Comité de pilotage de l'année a été l'occasion pour Saint- Denis et son partenaire de faire état des actions menées au cours de l'année, ainsi que réaliser un point d'étape sur les enjeux du territoire, sur les concrétisations et les plus-value pour les Dionysien.ne.s, bénéficiaires de ces structures.

Ainsi, en marche depuis trois ans maintenant, ce partenariat a permis de déployer près de 25 actions conjointes visant à améliorer la qualité de vie des familles dionysiennes.

Cette année 2024, qui s'est voulue charnière, se poursuit avec la mise en place des dispositifs essentiels tels que la prestation de restauration scolaire pour le financement de la restauration des élèves, les accueils périscolaires et le soutien aux établissements d’accueil du jeune enfant, contribuant au bien-être des jeunes Dionysien.ne.s.

L’année 2024 marque l’approfondissement de plusieurs projets d’envergure, parmi lesquels on retrouve les Jeudis d’accès aux droits, déjà en place mais cette fois élargis pour toucher un public éloigné des dispositifs existants.

Depuis 2021, la CAF a mobilisé un financement de 916 000 € pour soutenir ces nouvelles initiatives, - en plus des dispositifs de droit commun -, un investissement complété par la Ville à hauteur de 2,5 millions d’euros. Pour 2024, cet accompagnement représente une contribution de 345 000 € de la CAF et une part de plus de 550 000 € de la Ville et du CCAS.

La préfiguration du Centre Social du Chaudron, dont le but est de renforcer le lien social et les initiatives locales, était également sur la table des dispositifs à mettre en œuvre cette année. Lancée depuis avril 2024, cette préfiguration est entrée dans une phase opérationnelle.

Dans le même élan, la dynamique d’animation de la vie sociale s'est renforcée. Pour rappel, en 2023, Saint-Denis, Ville d'hyper-proximité, et la Caf ont co-signé un schéma d’animation visant à structurer et dynamiser la vie sociale sur le territoire communal. Ce dispositif propose un cadre territorial et politique commun, basé sur un état des lieux détaillé des ressources actuelles, et identifie les besoins non couverts pour guider les projets à venir. En 2024, le nombre d’espaces de vie sociale (EVS) est notamment passé de 6 à 11.

Trois nouvelles structures se sont ajoutées en 2024 et deux nouveaux centres sociaux complètent ceux existants : celui du Bas de la Rivière et du Chaudron.



Le projet de remobilisation sociale par le sport, favorisant l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA majoré, débute son expérimentation en 2024. Concrètement, ce projet utilise les dispositifs sportifs de la Ville, tels que FiBDK ou la Dionysienne, pour accompagner des bénéficiaires éloignées de l’emploi dans une démarche de réinsertion sociale et professionnelle. Ce programme vise à renforcer la confiance en soi et l’engagement des participants, notamment via des activités sportives et des événements d’insertion tels que des forums ou des job dating.

En 2024, la Ville de Saint-Denis a collaboré avec la Caf dans le cadre du Plan de Sauvegarde de la Chaumière, pour soutenir les copropriétaires et les occupants modestes de son territoire. Trois actions concrètes ont ainsi été mises en place. D’abord, une aide financière collective a été accordée aux syndicats de copropriétaires, avec une enveloppe globale de 100 000 €, pour financer l’installation de systèmes collectifs de production d’eau chaude en terrasse. Ensuite, une aide individuelle a été allouée aux propriétaires modestes avec enfants à charge, pour réhabiliter des logements très dégradés ; cette mesure couvre un maximum de 15 logements.

Au-delà de ces actions, la Ville souhaite approfondir ce partenariat en travaillant avec la Caf sur d’autres objectifs. Il s’agira de mieux informer et impliquer les habitants dans les sujets liés à la parentalité et à leur logement, notamment en élaborant des supports d’information sur leurs droits et en sensibilisant les résidents à leurs droits et devoirs en tant que locataires ou propriétaires. La Ville souhaite également encourager des projets collectifs pour renforcer le lien social entre les habitants, par exemple, via des rencontres co-animées par des assistantes sociales et médiatrices de la Caf.

Le prochain bilan, en 2025, marquera une étape importante dans l’évaluation des bénéfices de ce partenariat pour les familles et le développement local.