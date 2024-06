Saint-Denis : 75 nouvelles places de parking à proximité du centre-ville

La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts et plusieurs élus ont présenté, ce mardi 11 juin 2024,es travaux de création du futur parking Chambly situé dans le quartier de Marcadet. Situé dans le prolongement de la rue Roland Garros, "ce parking offrira, à terme, 75 places de stationnement supplémentaires, dont 4 PMR, des arceaux pour les vélos, ainsi que des trottoirs aménagés, pour un budget de 450.000 euros" précise la mairie de Saint-Denis dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

Saint-Denis, ville d’hyper-proximité, tend à poursuivre le développement, le réaménagement et la dynamisation de son territoire en étroite collaboration avec ses citoyens. Dans une démarche d’hyper-proximité, la Ville entreprend de nombreux travaux dans différents quartiers de la Ville, notamment à Marcadet

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, en compagnie de Nouria Raha, élue du secteur de Marcadet, Yassine Mangrolia, élu délégué à la réglementation de la circulation et Jacques Lowinski, élu délégué à l’aménagement ont eu le plaisir de présenter les travaux de création du futur parking Chambly lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 11 juin.

Cette présentation s'inscrit dans le cadre des nombreuses initiatives de réaménagement et de dynamisation de Saint-Denis. La Ville continue d’entreprendre des projets ambitieux pour améliorer la qualité de vie de ses habitant.e.s.

Le projet du parking Chambly vise à faciliter l’accès au centre-ville.

Le chantier, qui a débuté le 15 avril dernier se terminera à la mi-juillet. Situé dans le prolongement de la rue Roland Garros, ce parking offrira, à terme, 75 places de stationnement supplémentaires, dont 4 PMR, des arceaux pour les vélos, ainsi que des trottoirs aménagés, pour un budget de 450.000 euros.

Conforme aux normes climatiques actuelles avec la mise en place d'un sol perméable et l'aménagement d'espaces verts, le nouveau parking est conçu pour répondre aux exigences environnementales tout en apportant des solutions pratiques aux problèmes de stationnement.

Il sera également équipé de caméras de vidéosurveillance, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité pour les usagers.

Ericka Bareigrs, maire de Saint-Denis, a déclaré : "aujourd’hui on a 1400 places de parking sur Saint-Denis et là, sur le bas de la rue Maréchal Leclerc, on rajoute 75 places de stationnement payants pour éviter d’avoir des voitures ventouses, ce qui est un apport important, notamment pour les commerçants du bas de la rue Maréchal Leclerc.

Il y aura également 300 m2 d’espaces végétalisés qui vont être rajoutés, dans une approche de développement durable ainsi que des trottoirs adaptés aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite, pour favoriser l‘inclusion. La création d’une voie à sens unique reliant la rue Saint-Jaques à la Ruelle Pavéeva permettre le désenclavement de la circulation dans le quartier"

Nouria Raha, élue du secteur de Marcadet, a indiqué : "cet aménagement sur le secteur est un travail de longue haleine et c’est un réel plaisir de voir que le projet avance. Que ce soit au niveau de la sécurité oumême du paysage, les riverains sont ravis et ça fait chaud au coeur !

Ce parking sécurisé va limiter les problématiques de prostitution sur le quartier etl’aménagement vert va nous permettre de développer une démarche participative avec les habitant.e.s du quartier.”