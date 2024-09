Saint-Denis : 80 artistes tatoueuses et tatoueurs du monde entier à la Cité des Arts

La cinquième convention de tatouage de La Réunion se tiendra du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2024 à la Cité des Arts, à Saint-Denis. En provenance de l'Hexagone, d'Allemagne, d'Angleterre et de Thaïlande notamment, plus de 80 artistes tatoueurs et tatoueuses seront présents. 5.000 visiteurs sont attendus. Organisé par l’association La Réunion du Tattoo, en partenariat avec la Cité des Arts, "cet événement vise à rassembler des professionnels du tatouage, des passionnés et des curieux dans le but de faire connaître cette pratique comme un art à part entière" notent les deux partenaires (Photo www.imazpress.com)

"Pour tous ceux qui jusque-là n’ont pas osé sauter le pas ou qui veulent agrandir leur collection, cette convention offre la possibilité de se faire tatouer sur place en prenant préalablement rendez-vous directement auprès du tatoueur de son choix" précisent les organisateurs.

Ceux qui se décideront à la dernière minute pourront choisir parmi un grand nombre de tattoos flash proposés sur place durant les trois jours de convention.

"Si la pratique du tatouage est apparue de manière indépendante dans différentes cultures, aujourd’hui, elle est utilisée comme moyen d’expression personnelle et fait partie intégrante de la culture urbaine" estime l’association La Réunion du Tattoo et la Cité des Arts

L'événement sera donc ponctué de performances artistiques, de shows alternatifs et de musique live, et accueillera un village de créateurs. Des activités à destination des marmailles seront aussi proposées (jeux d’arcade, ateliers°



"C’est beaucoup de travail d’organiser un tel événement mais un réel plaisir de pouvoir partager ce métier- passion. L’édition 2022 a rencontré un vif succès et, selon moi, c’est parce que nous en avons fait un événement familial en proposant des animations pour petits et grands" déclare Pierrot, tatoueur depuis 1997 et président de l’association La Réunion du Tattoo.

Parmi la programmation musicale, on peut souligner le concert du groupe de métal français Lofofora, qui, du haut de ses 35 ans de carrière, vient faire découvrir son onzième album studio fraichement sorti et intitulé “Cœur de cible” au public de La Réunion, le samedi 26 octobre 2024 à 20h au Palaxa. La première partie sera assurée par le groupe local Tukatukas.

Infos pratiques



Dates :

- convention : les vendredi 25 (demi-journée), samedi 26 et dimanche 27 octobre 2024- concert de Lofofora : samedi 26 octobre 2024 à 20h (1ère partie : Tukatukas)

Lieu :

> Cité des Arts, Saint-Denis

Tarifs :

- vendredi : tarif unique 10 euros

- samedi : 14 euros en prévente, 17 euros sur place

- dimanche : 4 euros en prévente, 17 euros sur place

- pass 2 jours et demi : 30 euros

- gratuit pour les moins de 14 ans

- le concert de Lofofora fait l’objet d’une billetterie à part aux tarifs suivants : 19 euros en prévene, 22 euros sur place

Billetterie :

Sur place, par téléphone et en ligne sur le site de la Cité des Arts : w

Informations :

02 62 92 09 90 ou billetterie@citedesarts.re

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com