Saint-Denis : atelier découverte du journalisme pour les marmays

Ce samedi 18 mai 2024, l'association WIP organise un atelier autour du journalisme à la salle polyvalente des Églantines, à Saint-Denis, de 14h à 18h. Au programme, des ateliers d'écriture et de techniques d'interview permettront aux enfants, de 6 à 18 ans, de découvrir le monde du journalisme. Des jeux lontan, des structures gonflables, de la trottinette et du roller, la présence d'influenceur locaux et un concert de Maiko et DJ Fokus animeront le reste de l’après-midi. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

À travers cet événement, l'association WIP cherche à sélectionner 20 petits influenceurs pour intégrer son club de journalisme. Inscriptions et informations sur place.

L'entrée est gratuite. Boissons et nourriture en vente sur place.