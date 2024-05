Thierry Gauliris et Baster fêteront leurs 40 ans de carrière dce samedi 11 mai sur le Terrain Noir du Bas de la rivière Saint-Denis de 17h à 21h. Cet événement festif a lieu dans le cadre de la deuxième édition de Kar a van La Kour. Au programme : food trucks, forains, jeux lontan, activités sportives et culturelles, et animations musicales. Accès libre et gratuit (Photo archives www.imazpress.com)