Saint-Denis : c'est la Faya Night à la Cité des Arts

Ce vendredi 12 juillet 2024, la Cité des Arts de Saint-Denis accueillent l'événement musical Faya Night pour une deuxième édition. Smily, tête d'affiche nationale, se produira aux côtés de talents locaux tels que New Génération, Liljooe, DJ Chad, DJ M'Rick et DJ Bob. Du rap antillais jusqu'à l'afro-pop péi, avant de terminer par des DJ sets, il y en aura pour tous les styles musicaux (Photo : www.imazpress.com)

Smily, jeune rappeur d’origine guadeloupéenne, est notamment connu pour son titre "Oublier", cumulant 9 millions de vues sur YouTube, ou son dernier single "On y va". Il a déjà assuré la première partie de Franglish lors de ses concerts aux Zénith de Lille et Amiens en février dernier.

Liljooe, chanteuse réunionnaise, allie afro-pop et musiques urbaines. Le groupe New Génération et ses membres T-Matt, Soldat Tatane, MC JoJo et DJ Weedness, sont réputés pour leurs performances enflammées.

Comme en 2023, la soirée sera rythmée par les sets de DJ Chad, DJ M’Rick et DJ Bob aux platines de 19h à 1h dans la salle du Fanal et sur son parvis.

En parallèle de la programmation musicale, le public pourra profiter de diverses animations, notamment un punching ball et un jeu de palet.

"C’est une soirée festive et divertissante qui attend les participants. Une scénographie immersive plongera l’auditoire dans une véritable bulle de fête, offrant une expérience visuelle et sonore inédite", détaile la Cité des Arts.

- Informations pratiques -

Billeterie sur place, en ligne sur le site de la Cité des Arts ou via l'application pass Culture.

Tarifs : 14 euros adhérent / 16 euros réduit / 19 euros prévente / 22 euros sur place.

Horaires : 19h à minuit

