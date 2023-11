Saint-Denis : cinquième édition de "Fanm Dobout" ce samedi

Dans le cadre du projet «Fanm Dobout», visant à promouvoir la santé et la dignité des femmes, la Ville de Saint-Denis annonce la tenue de la 4ème édition de son événement portant le même nom, ce samedi 25 novembre, au gymnase de champ-fleuri, dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo Saint-Denis)

En tant que Ville citoyenne et axée sur la santé, Saint-Denis accorde une attention particulière à cette thémathique et souhaite que chaque femme dionysienne puisse retrouver toute sa dignité.

Tout au long de cette journée, les femmes de tout âge, de toute religion, de toute classe sociale, sont invitées à participer à différents ateliers. Les femmes dionysiennes pourront prendre le temps de prendre soin d’elles, aussi bien avec des soins esthétiques, que des exercices de bien-être pour mieux contrôler ses émotions et reprendre confiance en soi.

Au-delà de la sensibilisation, il est important de souligner que ces violences ne touchent pas uniquement les femmes. «Fanm Dobout» s’engage à élargir la portée de sa mission en sensibilisant de manière positive à la question du respect mutuel, favorisant ainsi des relations égalitaires entre hommes et femmes.

La femme d’aujourd’hui se veut forte et indépendante. Et pour ce faire, la Ville propose un programme très riche : un village d’écoute et de multiples ateliers de bien-être seront proposé à l’ensemble de la population, des activités sportives et culturelles mettront la femme sur le devant de la scène, lui permettant ainsi de l’accompagner à reprendre sa dignité et ses valeurs. Une journée donc sous le signe de la prévention et du partage qui sera cloturé par un show artistique de 17h à 18h.

De nombreuses associations seront présentes également pour soutenir cette cause. Durant cette journée, deux autres événements auront lieu également sur le territoire dionysien :

• Le collectif NousToutes974 organise une marche contre les violences sexistes et sexuelles, qui partira à partir de 16h, du jardin de l’état et que la Ville a le plaisir de les accompagner à nouveau pour cette deuxième édition.

• Le festival du film au féminin viendra également promouvoir cette thémathique de manière totalement gratuite à partir de 18h, aux jardins familiaux du Chaudron avec la projection du film «TOUCHÉES RÉMINISCENCE».

Marie-Annick Andamaye, élue déléguée à la santé : « Que ce soit personnellement ou via notre entourage, on ne peut pas rester insensible à ce fléau. Considéré comme le troisième département le plus violent envers les femmes, il s’agit d’une vraie calamité à la Réunion. C’est pourquoi il faut continuer de se battre et de proposer des actions, des journées comme celle-ci. »

Sonia Bardinot, élue déléguée à la culture : « Je suis élue, mais je suis aussi une femme, et j’ai été moi-même violentée et battue. Je n’ai pas honte de le dire, car si on en parle pas, on ne montre pas l’exemple pour les autres femmes. Il faut apprendre à dénoncer et apprendre à ne plus avoir peur. Personnellement le théâtre a été comme une thérapie pour moi. »