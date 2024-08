Saint-Denis : des ateliers bien-être et des cellules d’écoute pour les femmes victimes de violences

L’association Fanm Dobout, en collaboration avec la Ville de Saint-Denis, organise des ateliers de bien-être et des cellules d’écoute. L'association "Du Corps à l'Ame" animera ces ateliers dédiés aux femmes (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Reconnue pour son expertise dans l'accompagnement des femmes victimes de traumatismes, cette association propose une approche "holistique et bienveillante" pour les soutenir sur tous les plans : physique, psychologique et émotionnel" explique la ville de Saint-Denis. Ces ateliers se tiendont :

- Lundi 12 août de 9h30 à 12h

- Mercredi 04 septembre de 9h30 à 12h

- Cellules d’écoute : Des moments pour se confier et avancer -

"Sous forme d'entretiens individuels, les femmes bénéficient d'un espace privilégié pour libérer leur parole et exprimer leurs émotions en toute sécurité et sans jugement. Ces cellules d'écoutent permettent aux femmes de bénéficier d'un soutien psychologique sur mesure, adapté à leur situation et à leurs besoins spécifiques, et développent des mécanismes d'adaptation pour faire face aux difficultés de la vie" détaille la ville. Elles se tiendront :

- Lundi 12 août de 12h30 à 15h30

- Mercredi 04 septembre de 9h30 à 12h

Inscriptions requises :

Nadia Taurines : 0262 40 45 13 – n.taurines@saintdenis.re

Maïa Lescaret : 0692 21 68 52