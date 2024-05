Ce vendredi 17 mai 2024, le rendez-vous mensuel Marmit Zistoir a ravi les amatrices et amateurs de contes sur la place Kalou, à Saint-Denis. Transportés par les récits captivants des narrateurs Stéphanie Alamale, Sully Andoche et Louis-Marie Cournima, petits et grands ont pu partager et vivre les aventures contées durant cette soirée. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)