Saint-Denis : des circuits de visite pour découvrir le patrimoine dionysien

La ville de Saint-Denis propose durant ce mois de juin 2024 Rando culture, deux circuits de visite, accompagné d'un guide, pour découvrir le patrimoine dionysien et en apprendre plus sur l'histoire de la ville. Un premier rendez-vous aura lieu au Château Morange la samedi 1er juin 2024 pour visiter les jardins d'habitation, des camps et d'immeubles. Le mercredi 15 juin, à l'occasion de la Journée européenne de l'archéologie, le public découvrira la ville maritime du XVIIIe siècle au XXe siècle. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Samedi 1er juin : 14h à 15h30

Point de départ : Chateau Morange

Samedi 15 juin : 14h à 15h30

Point de départ : Place Younoussa Bamana, Bas de la Rivière