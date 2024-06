Saint-Denis : des dispositifs d'insertion professionnelle à la Montagne

La ville de Saint-Denis organise une action de proximité ce mercredi 19 juin 2024, de 9h à 14h, au Plateau Noir de La Montagne à côté du centre intergénérationnel. En collaboration avec la Mission locale nord, le RSMA, la Chambre des métiers et de l’artisanat et la Chambre de commerce et d’industrie, c'est une matinée qui donnera l’opportunité de rencontrer directement des partenaires d’insertion. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis. (photo Sly/www.imazpress.com)

Une occasion pour s’informer et s’inscrire dans les dispositifs d’insertion professionnelle adaptés aux besoins et aspirations : présentations interactives, animations, ateliers et activités sont attendus.