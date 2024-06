Saint-Denis : des projets de développement conçus par les habitant.e.s

La troisième édition du Budget Participatif de Saint-Denis touche à sa fin. Après l’étape de dépôt des projets et celle de vote, la cérémonie de révélation des lauréats s’est tenue ce mardi 11 juin 2024 à l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis. Sur 54 propositions, 26 projets ont finalement été choisis par les Dionysiennes et les Dionysiens. Ils seront réalisés d’ici 2 ans. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Avec 8954 votes recueillis, cette troisième édition a été un franc succès. La mandature est convaincue que les processus de participation citoyenne sont fondamentaux pour créer un environnement agréable où il fait bon vivre.

La Ville de Saint Denis a initié le tout premier Budget Participatif de La Réunion, mais aussi des Outre-Mer, en 2021. Grâce à ce dispositif, Dionysiennes et Dionysiens peuvent imaginer et promouvoir des projets d’hyper-proximité qui seront par la suite réalisés par les services de la ville dans un délai de deux ans. Chaque projet peut avoir une enveloppe maximale de 80 000 euros. Au total, ce sont près de 10 millions qui vont être déboursés pour le réaménagement de la ville au cours de la mandature.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis : “Saint-Denis se transforme car les habitants, les élu.es et les services de la ville sont capables de se rencontrer, d’échanger et de collaborer pour faire des choses meilleures.”

Les 26 projets lauréats sont :

- Aire de loisirs forestiers du Brûlé

- Jardin partagé et carré zerb lontan

- Potager solidaire au Chaudron

- Jardin Tisanier et potager à l'école maternelle Damase Legros Passage Piéton pour Bellepierre

- Baraque à tisane

- Bancs pour seniors dans les lieux publics

- Renovation du Parc de Jeux de Bois Rouge

- Théâtre ouvert pour le chaudron

- Aménagement entrée école Herbinière Lebert

- Faire connaître les cours d'eau et ravines

- Panneaux de sensibilisation ATE (Rivière Saint-Denis) Apprendre à recycler et à respecter l'environnement

- Espace marmay la kour à Sainte Clotilde

- Favoriser les mobilités douces pour aller à l'école

- Détente urbaine

- Réfection du plateau noir de la Bretagne

- Parc de street workout au Barachois

- le Parc Canin Dionysien

- L'oasis de l'inspiration

- PAC (pôle d'accueil citoyen)

- Espace Jeunesse Amphithéâtre à Primat

- Création d'un potager Solidaire à Moufia II

- Culture Maraîchère au Moufia

- Proposer un potager participatif au sein de la maternelle Bois de Nèfles

- Aire de Détente à Saint Bernard

Chaque année, Saint-Denis consacre un budget de 1,5 million d'euros pour donner vie aux projets de ses habitants. Au total, ce sont près de 10 millions qui vont être déboursés pour le réaménagement de la ville au cours de la mandature.

