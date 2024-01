Saint-Denis : des sportifs nationaux s'entraînent dans le chef-lieu

À un peu plus de six mois avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, Saint-Denis accueille ainsi des athlètes nationaux. L’équipe mixte de France d’haltérophilie a notamment choisi le gymnase des Deux Canons pour se mettre en condition. Trois athlètes de l’équipe de France masculine de judo ont également choisi les tatamis du dojo dionysien pour leur stage de préparation. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Une vraie relation s’est créée entre l’équipe de France et la ligue régionale après deux premiers séjours pour leur préparation aux Championnats d’Europe et aux Jeux de Tokyo. Arrivés le 8 janvier, ils mèneront un entrainement intensif pendant 20 jours. Avant Paris 2024, la prochaine échéance pour l’équipe de France sera les championnats d’Europe à Sofia, en Bulgarie, en février.

Trois athlètes de l’équipe de France masculine de judo ont également choisi les tatamis du dojo dionysien pour leur stage de préparation. Walid Khyar, Alpha Oumar Djalo et Luka Mkheidze vont affronter pendant près de 10 jours des judokas malgaches, mauriciens et réunionnais.

Le choix de La Réunion et de Saint-Denis, pour tous ces sportif.ve.s de haut niveau n’est pas anodin. Le Chef-lieu est un bon terrain de jeu pour s’acclimater aux fortes températures estivales de la capitale. La chaleur permet de leur offrir une autre manière de s’entrainer, tout en préparant leurs articulations.

De part ses équipements sportifs, la Ville de Saint-Denis a été sélectionnée pour leur offrir les meilleures conditions d’entrainement. Les équipes nationales de roller et d’athlétisme ont également prévu une session d’entrainement sur notre territoire dans les prochaines semaines, mois.

Saint-Denis, capitale sportive, a également reçu le label « Terre des jeux 2024 » en amont des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cela du fait de ses initiatives pour mettre en lèr la pratique sportive sur le territoire, que ce soit par exemple par la rénovation, l’installation des 355 infrastructures sportives ou le soutien aux 200 associations sportives.

Grâce à cette labellisation, la Ville se voit offrir un panel d’opportunités sportives enrichissantes. Cinq sites sportifs dionysiens ont été sélectionnés pour faire partie des centres de préparation officiels pour les JO.

Le stade de l’Est Jean Ivoula, le centre aquatique Michel Debré au Chaudron, le patinodrome, la salle Héraclès de Champ Fleuri ainsi que le Dojo régional accueilleront plusieurs équipes de France olympiques et paralympiques.

L’idée est de mettre le sport à portée de tous.tes pour continuer de faire naître des graines de champion.ne.s made in Saint-Denis. Des natif.ve.s du chef-lieu, comme Daniel Narcisse, et les nouvelles pépites qui seront présentes à Paris, font aujourd’hui rayonner notre territoire au national, voire à l’international.

Joëlle Raharinosy, élue déléguée aux sports au féminin : « Si les athlètes viennent s’entrainer chez nous, c’est parce que la ville leur offre les capacités de s’entrainer pour préparer les JO. Saint-Denis met en place tous les investissements nécessaires pour que les athlètes puissent être en forme le jour j. Entre les jeux des îles et les jeux olympiques, Saint-Denis se veut être un être véritable tremplin pour les sportifs et ainsi les soutenir et les accompagner. A retenir également la date du 12 juin qui sera une grande manifestation car la flamme des jeux va passer par la ville de Saint-Denis. L’occasion de montrer l’espoir d’un peuple. »

Stéphane Persée, élu délégué aux sports : « Saint-Denis prône le sport pour tous. Recevoir des sportifs de haut niveau est une vitrine pour le sport grand public. C’est l’occasion de créer une rencontre entre les deux pour offrir un seul univers sportif. La Ville injecte chaque année 5 millions d’euros sur la rénovation et modernisation des équipements. Saint-Denis dispose ainsi de 5 centres de préparation sur le territoire. Mais on a aussi la chance d’avoir 2 Dionysiens qui seront présents à Paris 2024 pour représenter le chef-lieu. »