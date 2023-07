Saint-Denis : des vacances sous le thème de l’innovation pour 500 écoliers

Depuis le lundi 17 juillet 2023, plus de 500 écoliers dionysiens profitent de plus de 300 heures d’activités culturelles, sportives, manuelles et ludiques. Avec pour thème l’innovation, ces vacances scolaires permettent aux marmailles de découvrir le monde du digital de l’archéologie ou encore du spectacle interactif. Ci-dessous, nous publions le communiqué (Photo: ville de Saint-Denis)

"Au-delà des grands projets, la Ville a la volonté de transformer également à travers l’humain avec comme porte d’entrée l’école car nos enfants d’aujourd’hui vont devenir les citoyens de demain.", souligne Brigitte Adame, deuxième adjointe.

VEPI, ACM, centres de vacances… la Ville de Saint-Denis, soucieuse de sa jeunesse, met tout en œuvre pour offrir les mêmes chances à tous les marmailles. Proposer des vacances à des enfants qui n’en ont habituellement pas la possibilité fait partie des priorités de la mandature et s’intègre totalement dans les valeurs de l’École du Bonheur.

Depuis le 17 juillet plus de 500 écoliers dionysiens profitent de plus de 300 heures d’activités à la fois culturelles, sportives, manuelles que plus ludiques, grâce à la SPL OPE. Le thème de ces vacances scolaires c’est l’innovation, les marmailles découvrent ainsi le monde du digital de l’archéologie ou encore du spectacle interactif.

18 associations interviennent dans le cadre des VEPI, avec des partenariats engagés comme avec les Petits Débrouillards pour apprendre aux enfants les éco-gestes, ou encore Colosse aux pieds d’argile pour prévenir des violences sexuelles dès le plus jeune âge. Avec les VEPI, les enfants apprennent en s’amusant. Ils revoient un grand nombre de notions fondamentales pour renouer avec le milieu scolaire en douceur.



En résumé, quel que soit le dispositif, les marmailles reprennent confiance en eux, s’épanouissent, et s’ouvrent davantage sur le monde qui les entoure.