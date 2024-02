La Saint-Valentin approche et les commerces de Saint-Denis "vous accueillent pour vous aider à dénicher le présent pour votre moitié.e et profiter de l’occasion pour vous immortaliser devant deux vitrines de l’amour dans le centre-ville (devant le magasin Mado et le magasin Gold Center / Jina)" note la mairie de Saint-Denis dont nous publions le post ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)