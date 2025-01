Saint-Denis : Ericka Bareigts présente ses vœux à la presse et les grands projets de la ville

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a présenté ses vœux à la presse ce jeudi 30 janvier 2025. Elle en a profité pour faire le point sur la situation politique aussi bien mondiale que locale, et a déroulé les grands projets de la ville pour 2025 (Photo rb/www.imazpress.com)

"Il y a aujourd'hui des tensions mondiales, nationales, régionales et locales auxquelles Saint-Denis ne peut échapper", a déclaré Ericka Bareigts en préambule. "Le sang coule dans le monde, et tout ça créé un désordre mondial. Si La Réunion était sous cloche il y a encore quelques années, aujourd'hui nous prenons conscience de tout ce qui se passe dans le monde", a-t-elle estimé.

Entre le retour de Donald Trump à Washington, "une mauvaise nouvelle, mais un choix démocratique", qui "soutient l'extrême droite partout en Europe, défend une politique raciste, misogyne, et contre les différences", une France "qui connait sa plus grave crise politique de son histoire récente", la maire s'est aussi inquiétée de l'absence de budget pour les collectivités ultra-marines.

"Au moment où nous parlons, nous n'avons pas le budget de 2025, c'est une situation inédite", a souligné l'édile. "Nous appelons le gouvernement au débat, et à assumer ses responsabilités de Nation".

Concernant la crise à Mayotte, Ericka Bareigts a assuré que "si dans les semaines qui viennent, l'école de la République n'est pas installée à Mayotte, il y aura les premiers réfugiés climatiques français". "Cela sera un déshonneur pour la France", a-t-elle lancée.

- Mineurs isolés -

Alors que "toutes les politiques publiques ne peuvent pas être l'exclusivité d'une commune", la ville de Saint-Denis "travaille en partenariat, avec la CAF, le CCAS, les forces de l'ordre, la justice, l'ARS... On travaille ensemble pour être efficace".

Ericka Bareigts a notamment annoncé que le "grand combat à mener" est la prise en charge des mineurs isolés. "On ne peut pas fermer les yeux. On délaisse les enfants, quelle que soit leur origine : ils n'ont pas à manger, pas de toit, et sont des proies", a-t-elle lancé.

"On se bat depuis trois ans sur cette problématique, nous allons désormais poser une réunion avec le recteur le Conseil départemental, la CAF, et les autorités, pour identifier les enfants concernés afin d'assurer une prise en charge sociale, judiciaire et éducative pour les protéger", a-t-elle annoncé. "Si ça ne devait pas se faire, je ferais des signalements au titre de l'article 40 du code pénal, pour mise en danger. Les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain."

- Social et investissements -

Sur la scolarisation des enfants en situation de handicap, Ericka Bareigt "dénonce depuis plusieurs années le fait que beaucoup trop d'enfants se retrouvaient en milieu ordinaire sans accompagnement adapté". "On s'est battu et on a été entendu par l'ARS, et trois établissements médico-sociaux seront ouverts pour expérimentation, où des professionnels viendront accompagner les professeurs et les parents", a-t-elle annoncé.

Deux centres sociaux vont ouvrir au Bas de la Rivière et au Chaudron, qui seront "des laboratoires de cohésion et d'innovation sociale". "On développe des actions sociales, culturelles, sportives, pour se mettre ensemble et développer des politiques publiques, pour que le quartier vive mieux", a-t-elle ajouté.

"L'Académie des Camélias est un exemple, qui va s'étendre sur toute la ville. Ainsi nous allons faire de la prévention. Il y a le vivre à côté et le vivre ensemble, ce n'est pas la même chose. Nous appelons les Réunionnais à se réconcilier".

30 millions d'euros seront investis en 2025 pour le tissu associatif et les CCAS

En termes d'aménagement, "il faut préparer demain", a estimé la maire. "Pour transformer la ville, il faut transformer les gens. On donne donc de la matière, avec 17 millions d'euros investis de l'éducation, le maintien des bourses de voyage, l'accompagnement pour les stages de 3ème, le maintien des événements culturels, l'aménagement d'une nouvelle bibliothèque au Bas de la Rivière", a-t-elle listé.

Côté sociale, alors que 42% des familles sont monoparentales à La Réunion, la maire a rappelé qu'on "ne peut pas construire une société quand les gens n'arrivent pas à se nourrir".

"Notre travail c'est d'aider à l'accès aux droits, c'est pour cela que la caravane des droits continuera d'intervenir sur le territoire. Plus de 1.500 bénéficiaires en ont profité en 2024. Et un guichet unique social ouvrira en 2025."

- Personnes sans-abris et inclusivité -

Pour lutter à la fois contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire, la mairie continuera à accueillir "ceux qui n'ont pas à manger" grâce aux cantines de la ville, "où il reste de la nourriture". En 2025, 1.000 repas par semaine seront proposés aux personnes dans le besoin.

Une mesure nécessaire pour la maire, alors que les demandes de colis alimentaires ont augmenté de 19% en 2023. "On se serre les coudes avec les associations, pour la distribution alimentaire. En 2025, une carte alimentaire va être créé pour permettre aux bénéficiaires de choisir les produits présents dans leur colis alimentaires", a-t-elle souligné.

Estimant qu'on "sort de la pauvreté par le travail", elle a rappelé que la mairie avait accordé des prêts sociaux et solidaires à une cinquantaine de personnes au RSA en 2024, leur permettant de créer une entreprise. "Un chiffre qu'on va doubler en 2025."

Concernant le sans-abrisme, Ericka Bareigts a rappelé qu'il n'y avait que "deux infrastructures sur toute l'île pour les accueillir". "612 personnes sans-abris sont recensées à Saint-Denis, je demande au Conseil départemental qu'il y ait une solidarité de toutes les collectivités. Il faut arrêter de se taire", a-t-elle appelé.

Rappelant que Saint-Denis se veut inclusive, "pour que toutes les personnes soient intégrées et reconnues", l'implantation dans les écoles d'ateliers va être organisée pour lutter contre le harcèlement. Un "plan de lutte autour de l'axe de la différence et son acceptation" va être élaboré.

- Santé et sécurité -

La mairie veut aussi sensibiliser au "bien manger", alors que de nombreux Dionysiens souffrent de diabète. Des dépistages vont continuer à être réalisés, tandis que la ville vise à renforce les activités physiques adaptés pour tous les âges.

Sur la question du logement, la ville veut "faire différemment". "Jusqu'ici nous allions au-delà de la part obligatoire, aujourd'hui nous allons uniquement faire notre part". "Depuis 2025, ce sont 1.700 logements qui ont été, et 800 qui ont été réhabilités."

Par ailleurs, Ericka Bareigts veut "continuer à soutenir les associations qui accompagnent les victimes de violences intrafamiliales, les femmes étant les premières victimes de violence à La Réunion".

Toujours sur le volet sécurité, la maire a rappelé que"la police municipale agit localement sur la prévention et tranquillité, tandis que la police nationale a des missions plus lourdes comme l'enquête et les interpellations".

"On va continuer le travail engagé, en rajoutant 33 caméras de surveillance pour un total de 150 sur la ville. Deux drones vont être mis à disposition de la police nationale, et de la médiation de nuit va être lancée en 2025. Une augmentation des effectifs de la police nationale va aussi avoir lieu, grâce à la réussite aux examens d'anciens XXX de la mairie", a-t-elle listé.

Enfin, sur l'aménagement, la ville va se prononcer l'appel à projet lancé sur la dernière longère du front de mer dans les semaines à venir, tandis qu'un autre appel va être lancé pour la gare du nord.

Au Chaudron, des travaux vont bientôt débuter pour une durée un an afin de reboiser l'espace. "Il s'agira d'un parc qui comprend 1,8 hectare, avec le sentier littoral qui va être connecté". "Le but est de créer un lieu de plus en plus arboré pour créer une fraîcheur."

