Fin de mission pour les 20 jeunes volontaires dionysiens

Ce lundi 7 août 2023 s’est tenu au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) une cérémonie de fin de contrat de Service civique solidarité seniors. Étaient à l’honneur 20 jeunes volontaires dionysiens. Cette cérémonie a en outre permis de dresser le bilan de cette première expérience. Ci-dessous nous publions le communiqué du CCAS (Photo : CCAS)

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Denis a organisé une cérémonie de clôture a l’occasion de la fin des contrats des 20 premiers services civiques centrés sur les visites de convivialité à domicile et l'accès aux droits des seniors.

Lancé en mars 2021, le Service Civique Solidarité Seniors (SC2S), a été créé avec l'appui de l'action sociale Agirc-Arrco, via le groupe Malakoff Humanis, du Ministère chargé de l'Autonomie et du Secrétariat d'Etat chargé de la Jeunesse et de l'Engagement, du Secrétariat Général des Ministères Sociaux, de la CNSA, et de l’Agence du Service Civique. Service Civique Solidarité Seniors (SC2S) est une mobilisation nationale de tous les acteurs du Grand Âge et des acteurs engagés pour la jeunesse dont l’objectif est de lutter contre l’isolement des personnes âgées grâce aux volontaires en Service Civique.

Cette cérémonie a mise en avant les réalisations de ces jeunes volontaires engagés et souligne l'importance de leur contribution envers les personnes âgées. Les 20 volontaires du service civique ont consacré leur temps et leur énergie à apporter du réconfort, de la compagnie et un soutien précieux aux personnes âgées de Saint-Denis. Leurs visites régulières ont permis de créer des liens et de rompre l'isolement social dont souffrent souvent nos aînés.

Les volontaires ont également travaillé en étroite collaboration avec les équipes du CCAS pour garantir aux seniors un accès facilité à leurs droits sociaux et aux services essentiels. Lors de leur engagement, les volontaires ont dû présenter différents projets afin de venir en aide aux séniors de Saint-Denis. Sandra et Anaïs basées dans le bas de la rivière, encore en service, ont réalisé un flyer afin de lutter contre l’isolement. Les jeunes de Marcadet ont, quant à eux, été à l’initiative d’un goûter le 12 juillet, afin d’offrir un moment convivial et de lutter contre l’isolement.

La cérémonie, qui a eu lieu ce mardi, fut l'occasion de célébrer les réalisations significatives de chaque volontaire et de rendre hommage à leur dévouement envers la population. Les représentants du CCAS, Ericka Bareigts Présidente du CCAS de Saint-Denis et David Belda, Vice-président du CCAS de Saint-Denis ont assisté à l'événement et ont partagé leurs témoignages sur l'impact positif des services civiques dans la vie des seniors.

David Belda, Vice-Président du CCAS de Saint-Denis, a notamment déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers des accomplissements de nos volontaires du service civique. Leurs efforts inlassables et leur engagement envers nos aînés ont réellement fait la différence dans la vie de nombreux résidents de Saint-Denis. Cette cérémonie de clôture est l'occasion de récompenser ces jeunes pour leur implication et de les remercier sincèrement pour leur contribution précieuse. "

Le CCAS de Saint-Denis recherche de nouveaux candidats pour des services civiques pour une durée de 8 mois, ayant entre 18 et 25 ans. "Le service civique est une expérience enrichissante, offrant aux jeunes la possibilité de développer leurs compétences, de se familiariser avec le secteur social. Cette action permet de faire une réelle différence dans la vie des personnes âgées en offrant une présence chaleureuse et en les aidant à naviguer dans les démarches administratives liées à leurs droits sociaux."

Depuis leur lancement, le 9 janvier 2023, 40 services civiques ont commencé. Cette expérience est donc prolongée avec d’autres jeunes qui bénéficient de ce dispositif.



– 100 % de joie chez les seniors –

Une étude de satisfaction a été menée chez le jeunes et les seniors ayant participé à cette première expérience de service civique.

Chez les seniors : 100 % des seniors expriment avoir ressenti de la joie lors des différentes interventions des jeunes volontaires, 96 % des seniors ont aujourd’hui un meilleur moral et font de nouvelles choses et 86 % des seniors ont changé leur regard sur la jeunesse. L’objectif premier de vivre ensemble est accompli.

Chez les services civiques, cette expérience a permis à 87 % d’entre eux d’être plus à l'aise pour accompagner les seniors. 91 % des jeunes ont développé de nouvelles compétences : confiance en soi, organisation de projet, prendre la parole… 79 % sont aujourd’hui plus performants pour faire des recherches de formation et d’emploi.