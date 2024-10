Saint-Denis : fin des travaux à la ZAC Foucherolles

Suite à une demande des habitant.e.s du quartier, la ville a réhabilité les rues Foch et Lyautey de la ZAC Foucherolles. La commune annonce ce mardi 1er octobre 2024 que les travaux sont désormais terminés. Le budget alloué à ces travaux est de 650 000 euros. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Depuis plusieurs années, de nombreux habitant.e.s de la ZAC Foucherolles ont fait remonter différentes problématiques quotidiennes dans leur quartier : manœuvres non adaptées de poids lourds, trous dans la chaussée, nuisances sonores, etc.

La Ville de Saint-Denis, à l'écoute de ses concitoyen.nes, a donc entrepris des concertations avec les habitant.e.s et les commerçant.e.s afin de trouver , en co- construction, des solutions concrètes à leurs difficultés.

A l’issue de ces concertations, plusieurs actions de réhabilitation ont été menées dans les rues Foch et Lyautey avec la rénovation de la chaussée, l’agrandissement des trottoirs, la création d’un giratoire à l’intersection de la rue Foch et Liautey, la création de 15 nouvelles places de parking, la mise aux normes d’évacuation d’eaux pluviales et l’aménagement d'espaces verts .

Ajouter à cela, une modification majeure de la rue Lyautey avec l’aménagement de l’axe en sens unique de façon permanente.

Les travaux entrepris dans la ZAC Foucherolles visent non seulement à fluidifier la circulation mais aussi à renforcer la sécurité des piétons tout en offrant de nouveaux espaces de vie avec les espaces verts.

Ville d’hyper-proximité, Saint-Denis continue de placer les habitant.e.s au cœur de ses projets, avec pour ambition de faire du chef-lieu un espace urbain plus inclusif, plus vert et plus apaisé.

La Ville de Saint-Denis tient à souligner que ces aménagements sont une réponse directe aux préoccupations exprimées par les habitant.e.s du quartier. Ce projet s'inscrit dans une politique plus large d'urbanisme durable visant à améliorer la qualité de vie au quotidien.

D’ailleurs, les habitant.e.s bénéficient maintenant d’espaces verts à planter et entretenir.