Saint-Denis : inauguration d'une nouvelle résidence à Bois-de-Nèfles

La ville de Saint-Denis et la SHLMR ont inauguré ce lundi 22 avril 2024 une nouvelle résidence dans le quartier de Bois-de-Nèfles. Nommée "Adam", elle se compose de 18 logements locatifs très sociaux (LLTS) allant du T2 au T4 avec 18 places de parking. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo Saint-Denis)

À la fin de l'année 2023, la ville de Saint-Denis recensait 23 110 logements sociaux, dont 7 360 étaient gérés par la SHLMR. En effet, la ville a fait aujourd’hui sa part en matière de logements sociaux, en atteignant 38% du parc de l’île. Cependant face à l’attractivité de

notre belle capitale qui ne désemplit pas, elle doit continuer à redoubler d’efforts.

Au cours des mois de mars et avril, la SHLMR, a livré 5 nouvelles résidences sur la commune de Saint-Denis. Un témoignage concret de l’engagement envers l'amélioration des conditions de logement pour l'ensemble de la population. En continuant leur engagement commun pour l'amélioration des conditions de logement à la Réunion, la SHLMR et la Ville de Saint-Denis inaugurent la résidence « ADAM ».

À Saint-Denis, l’ambition est de bien loger l’ensemble des Dionysien.ne.s. La Ville souhaite offrir un véritable parcours résidentiel, avec des logements adaptés aussi bien aux jeunes, qu’aux seniors, qu’à la classe moyenne.

La résidence ADAM se compose de 18 logements locatifs très sociaux (LLTS) allant du T2 au T4 avec 18 places de parking. Sa localisation privilégiée assure une proximité avec toutes les commodités nécessaires à une bonne qualité de vie pour les résidents. C’est la démarche stratégique de la Ville du quart d’heure.

Saint-Denis souhaite également créer des résidences modernes dont le bâti se veut résiliant et adapté à notre climat tropical et à notre

biodiversité. Ces nouveaux logements ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des Réunionnais.



Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis : "Inaugurer ce genre de résidence apporte beaucoup de joie, d’émotions mais aussi de soulagement, car à Saint-Denis près de 10 000 personnes attendent encore un logement. La population évolue, passant de 153 000 à 156 000 en à peine 4 ans, les profils changent et l’attractivité de la Ville ne cesse de croître. Les gens veulent venir s’installer à Saint-Denis car nous avons la volonté de construire les quartiers de la Ville comme plusieurs petits villages, où on apporte, autour des lieux d’habitation, du service public mais aussi du service privé. Nous avons également pris la décision stratégique de faire des choix plus couteux mais plus humanisés pour que les habitations durent dans le temps et survivent ainsi à la transformation d’une ville."