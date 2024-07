Saint-Denis : inauguration du banc de l’amitié à l'école des Badamiers

L'école maternelle des Badamiers de Saint-Denis a célébré ce vendredi 5 juillet 2024 l'inauguration du banc de l’amitié, décoré et peint par les écoliers eux-mêmes. Un projet financé par le budget participatif et fruit d’un travail collaboratif entre les enfants, l'équipe éducative et la ville, visant à promouvoir l'empathie, le respect et l'entraide parmi les enfants. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

Le conseil des enfants a joué un rôle clé en choisissant les couleurs et le design, tandis qu'un petit groupe d'élèves a activement participé à sa création avec l'accompagnement des enseignants et agents municipaux.

Le banc de l'École du Bonheur est conçu pour être un lieu où les enfants peuvent se tourner en cas de solitude ou de tristesse. Il offre un espace où les camarades peuvent se retrouver et offrir leur aide et leur amitié.

Ce projet s'inscrit dans une série d'actions pédagogiques visant à renforcer le sentiment d'appartenance et la confiance en soi parmi les élèves.

Cette inauguration marque une étape importante dans la démarche de l'école pour intégrer davantage de projets axés sur le bien-être des enfants.

"Le résultat est non seulement un espace accueillant mais aussi un symbole puissant de notre engagement à favoriser le bonheur et l'épanouissement de chaque enfant", souligne Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.