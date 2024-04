La police et les associations sont intervenues dans le quartier Bellepierre, sur la résidence Montplaisir, à Saint-Denis, après plusieurs plaintes de nuisances des résidents. Trois parkings en sous-sol et deux locaux ont été débarrassés des encombrants et des carcasses de voiture afin d'empêcher le squat des parties communes. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)