Saint-Denis : l'ensemble des crèches municipales rouvriront à partir de jeudi

Suite au passage du cyclone Belal et à la levée de l'alerte rouge par le préfet à 12 heures, la ville de Saint-Denis comptant de nombreux dégâts matériels, est en phrase de diagnostic et de remise en état. Pendant cette phase d'évaluation de ces structures accueillant du public. L'accès aux crèches municipales restera fermé au public, afin d'assurer et garantir la sécurité de toutes et tous. L'ensemble des crèches municipales rouvriront à partir de jeudi 18 janvier, aux horaires habituels (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)