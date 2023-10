Saint-Denis : la Fête de l’Unité fait carton plein

Scènes découvertes, ateliers artisanaux, stands bien-être, stands gastronomiques, et bien d’autres : la fête de l'Unité a fait carton plein à Saint-Denis. Cela a été "une belle occasion de montrer et faire découvrir les mille et une saveurs et senteurs dont regorgent la Capitale Outre-mer" souligne la mairie, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Une fête où l’idée est de rassembler, échanger et partager ensemble un véritable moment convivial avec toutes les cultures du territoire, c’est ça la Fête de l’Unité Dionysienne. L’occasion de réunir et de mélanger toutes les cultures et communautés du chef-lieu, qui font la richesse de notre territoire et montrer au plus grand nombre que cette mixité fait notre force.

Scènes découvertes, ateliers artisanaux, stands bien-être, stands gastronomiques, et bien d’autres. Cette grande fête a été une belle occasion de montrer et faire découvrir les mille et une saveurs et senteurs dont regorgent la Capitale Outre-mer. Chacun a pu profiter d’un temps de convivialité au rythme des sonorités diverses et variées que propose les différentes cultures de notre territoire. Une véritable ode à la diversité, à la solidarité et à la joie.

"Alon mèt an lèr tout kiltir la Rényon"