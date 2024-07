Saint-Denis : la kermesse de l'école Henry Dunant animée par la flamme olympique

Brigitte Adame, élu de la ville de Saint-Denis, a ramené la flamme olympique à l'école Henry Dunant pour une ambiance festive à l'occasion de la fin d'année scolaire. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Les parents d’élèves et les professeurs avaient consacré deux années à organiser un voyage à Paris pour les Jeux olympique. Un projet qui a non seulement fait rêver les enfants, mais aussi contribué à leur développement personnel et à leur épanouissement.

Pour remercier les enseignants de leur dévouement et de leur travail acharné, les parents ont organisé une petite surprise et des petits présents.

La présence de la flamme olympique a permis à chacun de se projeter dans l'esprit des Jeux, inspirant les jeunes et les moins jeunes à poursuivre leurs rêves et à viser l'excellence. Ce symbole a ajouté une touche magique à la journée, rendant cet événement encore plus mémorable pour tous les participants.

La kermesse de l'école Henry Dunant restera gravée dans les mémoires comme un moment de célébration, de gratitude et de rêve, un hommage à l'esprit olympique et à l'engagement des professeurs qui ont tant donné pour leurs élèves.