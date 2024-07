Saint-Denis : la ville de demain imaginée par ses marmailles

Cette année, dans le cadre du Projet de renouvellement urbain des quartiers du nord est littoral (Prunel), les élèves dionysiens des écoles Champ Fleuri et Bouvet ont présenté leurs projets réalisés avec le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et la ville de Saint-Denis. Les CP et CE1 de Champ Fleuri ont imaginé des aménagements durables pour le quartier du Butor, tandis que les CE2 et CM2 de Bouvet ont travaillé sur le projet "Vauban de demain" et sur un chemin sécurisé pour les écoles provisoires. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

"Ces projets témoignent de l'engagement de la ville à impliquer activement les jeunes dans la conception de quartiers novateurs et durables, posant ainsi les bases d'un avenir écoresponsable pour tous", indique la commune dionysienne.