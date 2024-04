Saint-Denis lance un concours photo "La place des aînés dans la société réunionnaise"

La ville de Saint-Denis organise un concours photographique avec pour thème "la place des aînés dans la société réunionnaise". L’idée est de mettre en scène un senior dionysien de 60 ans et plus, dans un décor du patrimoine réunionnais matériel ou immatériel, afin de mettre en lumière l’Histoire de l'île, la beauté de l’âge ou encore l’intergénérationalité. Tous les candidats auront du 20 avril jusqu’au 30 juin, minuit, pour envoyer leurs clichés. (Photo Gramoun photo d'illustration RB imazpress )

"Il est essentiel d’attirer l’attention sur nos aînés dans un contexte où leur nombre ne cesse de croître, afin de montrer leur importante collaboration à notre société. Le but est de pouvoir faire réfléchir les Réunionnais.es sur le vieillissement de la population" indique la commune.



La participation est libre, gratuite et ouverte à tous. Il suffit d’être âgé d’au moins 12 ans et de résider sur le territoire dionysien.

En couleurs et en noir blanc, plusieurs catégories seront ouvertes afin qu’amateurs et professionnels puissent participer de manière égale : une catégorie 12-17 ans, une catégorie 18 ans et plus et une catégorie réservée aux professionnels de la photo.

La participation au concours se fera en ligne. L’ensemble des projets seront étudiés pendant le mois de juillet. Le nom des lauréats sera annoncé début septembre lors d’une remise des prix, une fois délibération du jury le mois precedent.



Trois prix seront à gagner, et un prix coup de cœur du public sera également décerné. Pour ce faire, une pré-sélection sera réalisée en juillet pour inviter le public à voter en ligne pour leur photo favorite en août. Les œuvres des grands gagnants seront exposées lors du Salon des Seniors, qui se déroulera le dernier weekend d’octobre.



Les inscriptions se font sur ce lien.