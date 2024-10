Saint-Denis : la consommation d'alcool et de tabac interdite sur la place Paul Vergès

À l'occasion de la semaine des addictions, la ville de Saint-Denis, la préfecture, les associations Club Animation Prévention, Addiction France et les Maillons de l’Espoir accompagnées des effectifs de la police nationale et municipale annoncent le lancement officiel de la caravane de prévention "Préservons notre santé, évitons les pièges de l'alcool" ce vendredi 11 octobre 2024. L’occasion pour la ville d’annoncer également la mise en place d’un nouvel arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la place Paul Vergès située en centre-ville. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Saint-Denis)

Face à l'augmentation des problèmes liés à l'alcool, notamment dans les quartiers où cette consommation est particulièrement élevée, ce projet vise à toucher des populations souvent difficiles d'accès par les campagnes de prévention classiques.

En s'implantant au cœur des quartiers, la caravane créée une interaction directe avec les habitants, tout en leur fournissant des informations sur les risques sanitaires, sociaux et psychologiques associés.

En plus de cette campagne sur le terrain, un nouvel arrêté interdit la consommation d'alcool, de cigarettes ou de substances illégales sur la place Paul Vergès. Cette interdiction est déjà en vigueur dans les lieux publics suivants : Square Bellon, Square Capagorry, Square Montreuil, Square du Barachois et le parc Dionypark.

- Une approche humaine et interactive -

L'originalité de cette caravane réside dans son approche innovante et bienveillante. Loin des campagnes traditionnelles, elle s'adapte aux réalités de terrain et s'adresse directement aux populations concernées à travers des actions concrètes :

- Maraudes et théâtre-forum : La caravane ira à la rencontre de personnes dans les lieux de consommation d'alcool identifiés, en particulier autour des débits de boissons et dans les espaces publics où l'alcool est vendu et consommé. Grâce à des outils interactifs tels que le théâtre-forum, les participants seront invités à comprendre, échanger et réfléchir aux dangers de la consommation excessive d'alcool et à ses impacts sur leur santé physique, mentale et sociale. Le théâtre-forum permet une sensibilisation plus concrète et engageante, en rendant les participants acteurs de leur propre réflexion.

- Moments de convivialité : En complément des animations, la caravane offrira des petits déjeuners et distribuera du riz chauffé, un moyen simple mais efficace d'établir un contact bienveillant et de créer un cadre plus propice à la discussion et à la sensibilisation.



- Objectifs du projet : une réponse adaptée aux besoins -

L'alcoolisme est une problématique majeure de santé publique qui touche aussi bien l'individu que la société dans son ensemble. À travers ce projet, plusieurs objectifs opérationnels ont été définis :

1) Sensibiliser les personnes ayant des troubles liés à l'alcool : En informant directement sur les dangers de la consommation excessive d'alcool pour la santé, qu'il s'agisse de risques physiques (maladies du foie, cancers), mentaux (dépendance, troubles cognitifs) ou sociaux (isolement, violences), la caravane joue un rôle éducatif et préventif.

2) Assurer une présence dans les zones sensibles : En intervenant régulièrement dans les lieux de vente et de consommation d'alcool, particulièrement autour des écoles, la caravane vise à prévenir les attroupements, l'état d'ébriété publique et à réduire l'exposition des jeunes à ces comportements à risque. Ces actions permettent également d'évaluer la situation locale et d'intervenir au plus près des problématiques identifiées.

3) Faciliter l'accès aux ressources d'accompagnement : Au-delà de la sensibilisation, la caravane se veut un pont entre les personnes en difficulté et les structures d'aide. Des informations sur les centres de soins spécialisés, les associations d'accompagnement et les professionnels de santé seront mises à disposition des participants pour les aider dans leurs démarches vers une prise en charge adaptée.

La caravane joue ainsi un rôle clé pour combler le fossé entre les populations généralement touchées par les campagnes de prévention et celles qui, pour des raisons sociales, géographiques ou économiques, sont trop souvent exclues de ces dispositifs.

- Un projet inscrit dans la durée -

Ce projet ne se limite pas à une action ponctuelle. Ce vendredi 11 octobre, la caravane a débuté ses premières maraudes dans le cadre de la semaine des addictions, avec une intervention inaugurale Place Paul Vergès. Une action collaborative menée par la Ville, ses partenaires ainsi que les effectifs de la Police Nationale et Municipale.

Par la suite, des actions seront organisées chaque mercredi, de 8h30 à 11h30, sur des lieux ciblés jusqu'au 19 décembre 2024, avec pour objectif de maintenir une vigilance et un accompagnement régulier dans les zones les plus touchées.