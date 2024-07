Saint-Denis : le breakdance à l'honneur

The North Kingz

Ce 27 juillet 2024, le Château Morange de Saint-Denis a été le théâtre de performances pendant "The North Kingz". Des talents, venus nombreux, se sont affrontés avec acharnement pour remporter cette première compétition 100% Dionysienne. Des battles intenses et des équipes survoltées ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour sortir victorieux. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis (Photos : ville de Saint-Denis)

Les deux formats ont leurs grands gagnants :

•⁠ ⁠5vs5 Break : MightyCrew

•⁠ ⁠Smoke all the guys All style : Kanon

Toutes les infos concernant les prochaines compétitions sur le Facebook de Kré-All Arts

Rendez-vous prochainement pour une 2nde édition !